Atletico-Real: alle ogen op Cristiano

Een maand of wat geleden waren we in Bernabéu, voor het competitieduel tegen Alavés, finalist in de beker. De zon scheen, het parque Retiro in de schaduw van het Prado liep vol met wandelaars die na een kille winter genoten van de eerste warmte. Op het gras de eerste blote mannenlijven en kleine bikini's. Op de terrasjes veel volk, de witte wijn vloeide rijkelijk. Het leven zoals het is in Madrid, bij het begin van de lente.

Datzelfde warme gevoel kreeg je in het stadion. Zonnetje lekker op de kop, twee leuk voetballende teams, bezoekers die zonder schroom kozen voor aanvallend voetbal met veel druk vooruit. Enthousiasme bij de fans, die voor de aftrap een laatste eer betoonden aan Juanito, een van de oud-vedetten van het team.

En dan plots een verkilling. Gefluit aan het adres van Cristiano, gejoel als een actie weer eens niet lukte, of een misverstand een Madrileense aanval afbrak. Steeds luider. Verbaasd keken Japanners die naast onze zaten elkaar aan.

Onvoldoende gejuicht

Het was niet de eerste keer dat het Madrileense publiek zijn godenkind op de korrel nam. Op 29 januari won Real thuis van Real Sociedad. Cristiano maakte één goal en zorgde voor één assist. Hij werd die avond genadeloos uitgefloten. Toen hij een maand eerder, op 10 december, tegen Deportivo La Coruña rust kreeg van Zinedine Zidane en hij op de palco verscheen met zijn nieuwste vlam, de 21-jarige Georgina Rodríguez, kreeg dat kind op sociale media een hoop bagger over zich heen omdat ze onvoldoende had gejuicht bij de winnende treffer van Real.

AS en Marca, de twee Madrileense sportkranten, moesten dit voorjaar al hun invloed gebruiken om het publiek weer achter de Portugees te krijgen. Ze repten met geen woord over interne spanningen, over de ergernis van Morata, dat Cristiano te dik bevriend is met Benzema en zo zijn kansen wat limiteert. Over Kroos, Modric, Navas en Bale, die het niet zo goed met de Portugees zouden kunnen vinden.

De Barcelonese kranten deden dan maar hun duit in het zakje. Zij sprongen gretig in dat gat, vermoedend dat de kritiek misschien wel eens Cristiano naar elders zou doen uitwijken. Ondanks een begin november nog verlengd contract tot 2021. Een contract om hem voor altijd in Madrid te houden, of om de transferprijs hoog te houden...

Hij leek er onder te lijden, onder het gejoel, die zondag tegen Alavés. Kop naar beneden, inspiratie zoekend in het gras. Het moet niet leuk zijn voor een Gouden Bal, een Europees kampioen, een winnaar van de Champions League, om bij elke foute dribbel of balverlies op zijn kop te krijgen. Beschuldigd te worden van egoïsme.

Zidane ging er op zijn manier mee om. Hij liet Cristiano de volle negentig minuten staan, maakte hem in het slotkwartier zelfs zijn nummer 9. En plots ging het beter lopen, ging ook Madrid beter draaien. Met jeugd naast de Portugees, en diepgang, en meer infiltratie vanuit het middenveld. De motor sloeg aan, net op tijd.

Verdienste van Zidane

In de twee duels tegen Bayern (vijf goals) en de heenwedstrijd tegen Atlético (3 doelpunten) gaf Cristiano nog eens zijn visitekaartje af. Het werd tijd, vonden die uit Barcelona. Twee keer was Cristiano dit seizoen in de clásico discreet geweest. Ook in de competitiewedstrijd thuis tegen Atlético was hij dat, uit maakte hij er daar wel drie.

Frisser is hij nu wel. Een van de grote verdiensten van Zidane is dat hij Cristiano in de drukke maanden april en mei - de Koninklijke speelt vanavond al zijn 12e wedstrijd in minder dan zes weken - veel liet rusten. Bij alle uitwedstrijden in La Liga na de interlandbreak van maart werd hij uit de kern gelaten. Vandaar de foto's van een vrij weekend op Ibiza, terwijl de rest zaterdag moest wroeten in Granada. Als hij straks de CL wint en Real kampioen maakt, is allicht alles vergeven.

Drie dagen na Real-Alavès waren we ook bij Barça-Sevilla. Elke actie van Lionel Messi, terug uit schorsing, werd, onder een striemende regen, luid toegejuicht door het Catalaanse publiek. Wij vermoeden ergens in Madrid veel tandengeknars...