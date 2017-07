Axel Witsel krijgt het gezelschap van Anthony Modeste in China

De Franse spits aasde al langer op een vertrek naar China, maar zijn Duitse werkgever berichtte op zijn Facebook-pagina dat Anthony Modeste niet getransfereerd zou worden naar Tianjin. Op twaalf juli verscheen op de website van die Geissböcke dan toch de mededeling dat Modeste op weg is naar de Chinese Super League.

Bij Tianjin Quanjian zal Modeste een ploegmaat worden van Rode Duivel Axel Witsel. De ex-speler van Standard maakte dit jaar in januari de overstap van Zenit Sint-Petersburg naar China voor twintig miljoen euro en een jaarlijks salaris dat bijna even hoog is. Op korte tijd gingen enkele topvoetballers naar China om er op korte tijd enorm veel geld te verdienen: Hulk naar Shanghai SIPG, Ezekiel Lavezzi naar Hebei en Alexandre Pato naar Tianjin.

Maximum drie buitenlanders

Kort daarna besloot de Chinese voetbalbond om een limiet te zetten op het aantal niet-Chinese spelers op het wedstrijdblad: maximum drie. Naast Witsel en Pato speelt er nog een Zuid-Koreaanse middenvelder voor Tianjin, dus is Modeste er de vierde buitenlander. Dat zou een probleem kunnen zijn voor de Franse aanvaller, maar wellicht zal de Zuid-Koreaan de dupe worden van deze affaire.

In de editie van vijf juli had Sport/Voetbalmagazine nog een interview met Witsel. 'Onze voorzitter', zei hij daarin, 'wil de wereldbeker voor clubteams winnen. Als het moet, met een ploeg die uitsluitend uit buitenlandse vedetten bestaat. Op de nieuwe regel van de Chinese voetbalbond reageerde hij dat hij nog sterspelers wil kopen, hen uitlenen tijdens het reguliere seizoen en hen opstellen op de wereldbeker voor clubs. Daar geldt er geen beperking'

De club van Witsel is vorig jaar gepromoveerd van de tweede naar de eerste klasse, maar bekleedt nu al de vierde plek in het klassement. Enkel de beste drie zijn gekwalificeerd voor de Aziatische Champions League, de winnaar van dat toernooi komt uit op het WK voor clubs.

Modeste speelde de afgelopen twee seizoenen in de Bundesliga bij Fc Köln. Zijn eerste seizoen maakte hij 15 doelpunten voor de club, het tweede 25, goed voor een derde plek in de topschuttersstand. Net als Witsel heeft Anthony Modeste roots in het Caraïbische Martinique.