AZ en PSV testen hersencapaciteiten van jeugdspelers

Sommige jeugdspelers in het opleidingscentrum van PSV moeten ballonnen kapot prikken, anderen moeten naar stippen schieten, en nog anderen moeten ruimteschepen neerhalen. Terwijl de meeste clubs zich toespitsen op het ontwikkelen van goede voeten, wordt er bij onze noorderburen ook aandacht besteed aan snel reagerende hersenen. Door middel van computerspelletjes? 'Nee, het zijn geen spelletjes, het zijn tests', verduidelijkt Jurrit Sanders, een van de sportwetenschappers die voor PSV werkt, in The New York Times...