AZ gaat het voetbalbrein van zijn jeugdspelers meten

BrainFirst doet breintesten door middel van uitdagende computergames waarmee verschillende hersengebieden worden aangesproken en het breinpotentieel wordt gemeten. AZ is de eerste voetbalclub die met het neurowetenschappelijk bedrijf samenwerkt.

'Wij kijken altijd naar nieuwe oplossingen die ons verder kunnen brengen', zegt Hoofd Prestatie & Ontwikkeling Marijn Beuker op de website van de Nederlandse profclub. 'Het meten van het brein van voetballers is iets waar de topsportwereld nog maar weinig ervaring mee heeft. Omdat wij verwachten dat dit in de toekomst essentieel zal zijn, past dit in onze strategie om het talent van de toekomst op te leiden.'

BreinFirst onderzocht de voorbije jaren of breinfuncties bepalend zijn voor de prestaties op een voetbalveld. 'Inmiddels zijn we erachter dat dit het geval is', aldus Eric Castien van het Amsterdamse bedrijf. 'Topvoetballers vertonen binnen de lijnen hoogbegaafd gedrag. Naast topspelers op Champions Leagueniveau volgden we ook jarenlang honderden jeugdspelers en we kunnen de conclusie trekken dat deze methode waardevolle prestatie-informatie oplevert.'

Het is, benadrukt hij, een onmisbaar puzzelstukje in het herkennen en vervolgens opleiden van topspelers. 'Het gaat hier namelijk over het meten van eigenschappen die met het blote oog niet goed te zien zijn, zoals de snelheid van informatieverwerking of anticipatievaardigheden.'

Met het meten van het brein kan het cognitieve vermogen van een voetballer in een vroeg stadium worden bepaald. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk hoe snel en kwalitatief hoogwaardig een speler in staat is om spelsituaties juist in te schatten. 'Met deze kennis', aldus Hoofd Jeugdopleiding Paul Brandenburg, 'wordt de mogelijkheid vergroot om jeugdspelers een opleiding op maat aan te bieden.'

De samenwerking met BrainFirst sluit aan bij het streven naar innovatie en optimalisatie van AZ, besluit Hoofd Prestatie & Ontwikkeling Marijn Beuker. 'Wij zijn op veel manieren bezig om iets uit mensen te halen waarvan anderen zeggen dat ze het niet kunnen.'