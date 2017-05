Bailey moet uithangbord worden van new look Leverkusen

Na een lang aanslepende transfersoap verpatste KRC Genk Leon Bailey afgelopen winter voor meer dan 10 miljoen aan Bayer Leverkusen, dat vorig seizoen nog derde werd in de Bundesliga. Met hoge verwachtingen werd uitgekeken naar de komst van het 19-jarige dribbelwonder. Bij zijn voorstelling schoot technisch directeur Rudi Völler eufemismen te kort. 'Bailey is een buitengewoon snelle, technisch onderlegde speler die extra schwung in ons aanvallende compartiment zal brengen.'

De Jamaicaan maakte zijn debuut tegen Hamburg, maar verdween daarna voor een lange tijd van de radar. Na het 6-2-verlies tegen Borussia Dortmund, toen al de tiende competitienederlaag van het seizoen, kreeg coach Roger Schmidt de bons. Tayfun Korkut nam zijn plaats in, maar veel beter ging het niet. De Vicekusen zijn ondertussen zelfs nog verder weggezakt.

Onder de nieuwe coach lijkt Bailey zijn statuut als invaller wel terug te hebben gekregen. Hoewel de aanvaller nog vooral in de schaduw van Karim Bellarabi acteert, valt hij al iets vaker in. Na de verloren uitmatch tegen RB Leipzig oogstte hij zelfs lof van zijn coach. "Leon creëerde momenten en kreeg enkele goede kansen. Dat bewijst zijn potentieel", prees Korkut hem.

In de Duitse pers wordt al druk gespeculeerd over de toekomst van Bayer Leverkusen, dat volgend seizoen verstoken blijft van Europees voetbal. Verwacht wordt dat sterspelers Chicharito en Karim Bellarabi sowieso andere lucht zullen gaan opsnuiven. Kapitein Ömer Toprak, Turks international, verkast naar Borussia Dortmund. En het is maar de vraag of Bayeridool Stefan Kiessling, ondertussen al 33 en geplaagd door heupproblemen, er nog een jaar aan wil breien. Volgend seizoen zal er dus een new look Leverkusen op het veld te zien zijn en Bailey moet daarvan een van de uithangborden worden.

