Balotelli moet new look Italië op sleeptouw nemen

'Weet je wat me het meest gekwetst heeft?' De vraag die Mario Balotelli vorige week stelde, kon verschillende antwoorden opleveren. Bijvoorbeeld dat hij als hoofdschuldige aangeduid werd na het mislukte WK in Brazilië, waar Italië na de eerste ronde naar huis moest, en Mario nadien nog maar één keer opgeroepen werd? Nee, dat was het niet. 'Dat ik nooit de trui heb mogen dragen van de Italiaanse jeugdploegen tot mijn achttien jaar', verrast Balotelli. 'Ik ben in Italië geboren en woonde nooit in Afrika, maar kreeg pas de Italiaanse nationaliteit op mijn achttiende, omdat de wet dat zo voorziet...