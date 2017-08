Barça na de MSN-connectie: terug naar de basis

Het vertrek van Neymar zou het gewicht van de aanval wat moeten verminderen. Omwille van het buitengewone rendement van het trio MSN heeft de club noodgedwongen bepaalde fundamentele waarden van haar spelidentiteit verloochend. Ernesto Valverde leek daar bijna op te anticiperen toen hij, vanaf zijn eerste dagen aan het hoofd van de club, eraan herinnerde dat 'het voetbal van Barça bekend staat voor zijn collectief en het spel van de middenvelders'. Een nuttige herinnering in een club waar de individuele exploten van de drietand geleidelijk de historische basis hadden doen vergeten: het positiespel dat door Cruijff was neergezet, door Rijkaard opnieuw gelanceerd werd en door Guardiola gemoderniseerd.

Het individu zal natuurlijk niet aan de kant worden geschoven, aangezien de beste speler ter wereld nog altijd blaugrana draagt. De grootste successen uit de geschiedenis van Barça zijn gebouwd op een systeem waarbij tien spelers een tot in de kleinste details gemechaniseerd spel speelden en tegelijk aan één element een absolute bewegingsvrijheid lieten: Cruijff had Laudrup en daarna Romario, Rijkaard liet Ronaldinho schitteren, en Guardiola leidde Lionel Messi naar het Pantheon van de voetbalgeschiedenis.

La Pulga zal onvermijdelijk een aparte rol krijgen onder leiding van Valverde, die al vanaf zijn eerste persconferentie zijn nummer 10 met complimenten overlaadde: 'Messi trainen is een opluchting. Want als je naar hier komt als bezoekende ploeg, denk je alleen maar aan de manier waarop je de golf gaat stoppen. En je hebt altijd spelers te kort om hem te stoppen. Nu moet ik me aanpassen aan zijn manier van trainen en profiteren van de manier waarop hij het doet.'

'Spelersgroepen dulden heel goed individuen die oplossingen voor de dingen aanbrengen, omdat ze er baat bij hebben', analyseerde de trainer enkele jaren geleden toen hem gevraagd werd naar de verhoudingen tussen groep en individu in een voetbalploeg. En Messi is een onuitputtelijke bron aan oplossingen. Het nieuwe Barça zal uiteraard rond hem worden gebouwd. Met een terugkeer van de agressieve pressing, en een voetbal dat zeker zal herinneren aan dat van de jonge jaren van coach Valverde, helemaal anders dan dat wat hij in Bilbao neerzette. 'We willen domineren, het initiatief hebben en een offensief spel voorleggen. We zullen de beste manier zoeken om dat te doen', voegt Txingurri er nog aan toe wanneer hij een blik op de toekomst richt. De 222 miljoen euro van de verkoop van Neymar moet de club in staat stellen hem het nodige materiaal te bieden voor de bouw van een nieuwe succescyclus, wellicht ook de laatste van het tijdperk-Messi.

