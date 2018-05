Barça ongeslagen kampioen: wie deed het hen voor?

Tussen 1979 en 1980 speelde Real Zaragoza alles kapot in Spanje. 38 wedstrijden bleven ze toen ongeslagen in de eigen competitie. Het bizarre van dat verhaal: ze werden géén kampioen. De recordreeks werd ingezet op het einde van het seizoen '78/'79, met zes matchen zonder nederlaag en werd vlotjes verder gezet in het seizoen daaropvolgend. 32 wedstrijden lang slaagde geen enkele club er in Zaragoza te kloppen. Maar op de voorlaatste speeldag gebeurde het dan toch, tegen Sevilla ging La Real de boot in. Nefast, want plots sprong dat andere Real over hen in het klassement en pakte uiteindelijk de landstitel. Dat Zaragoza veertien keer gelijk speelde in die campagne brak hen zuur op.

Eenzelfde scenario zal FC Barcelona bespaard blijven, zij verzekerden zich vorige week op het veld van Deportivo La Coruña al van de landstitel. De enige vraag die nog rest is of ze dat als allereerste ploeg in La Liga kunnen doen zonder een nederlaag te lijden. Real Madrid komende zondag (20u45) wordt de lastigste klip om te omzeilen. Daarna volgen nog Villarreal (thuis), Levante (uit) en Real Sociedad (thuis).

Iniesta en Co zitten nu aan 26 gewonnen wedstrijden op 34 speeldagen, slechts acht keer een gelijkspel en nul nederlagen. Doelpuntensaldo: +66. Meeste goals gescoord (87) maar niet de beste verdediging, die eer is voorlopig voor Atlético Madrid weggelegd (21 versus 18 tegengoals).

Select kransje

In Spanje zou het dus een primeur zijn in het naoorlogse en moderne voetbaltijdperk. Andere Europese landen hebben daar meer ervaring mee. Er zijn de kleinere landen, zoals Gibraltar (Lincoln), Letland (Skonto Riga) en Roemenië, waar Steaua Boekarest tussen 1986 en 1988 liefst 104 wedstrijden ongeslagen bleef -nog steeds een mondiaal record op profniveau- en zo zelfs twee keer op rij landskampioen werd zonder een verliespartij. Dat was een legendarische ploeg met huidig Antwerp-trainer Laszlo Bölöni als sterkhouder. De hegemonie van Steaua werd nota bene doorbroken door stadsrivaal Dinamo Boekarest, die op hun beurt in het seizoen '91/'92 een titel veroverden zonder nederlaag.

Ook in de vooroorlogse periode waren zulke recordreeksen niet uitzonderlijk, in België slaagde bijvoorbeeld Union Sint-Gillis daar in tijdens het seizoen 1933/1934.

Maar laten we de kleinere competities en de vooroorlogse jaren achterwege, dan komen we uit bij deze legendarische teams: Benfica in '72/'73, AC Milan in '91/'92, Besiktas in '91/'92, Ajax in '94/'95. Meerdere ploegen slaagden er nochtans in om een seizoen af te werken zonder nederlaag in eigen competitie, maar dat betekende niet altijd dat ze ook kampioen werden. Net zoals Zaragoza dat overkwam in 79/80, gebeurde dat bijvoorbeeld ook met Benfica in '77/'78, Perugia in '78/'79, en Galatasaray in '85/'86.

De recentste ongeslagen landstitels, in dit nieuwe millennium, komen op naam van Arsenal (de zogeheten Invincibles van Arsène Wenger in 2003/2004), FC Porto (onder André Villas-Boas in 2010/2011), Juventus (onder Antonio Conte in 2011/2012) en het Celtic Glasgow van Brendan Rodgers en onze landgenoot Dedryck Boyata, dat vorig seizoen een nationale treble pakte zonder één nederlaag. Het zou voor Andrés Iniesta een waardig afscheid zijn om met Barcelona in dat rijtje te komen en op die manier straks het Europese voetbal uit te zwaaien.