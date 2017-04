Bas Dost verrassend op weg naar Europese topschutterstitel

De 27-jarige Deventenaar schroefde zijn doelpuntentotaal afgelopen weekend op tot 27 stuks. Daarmee staat Dost op gelijke hoogte met Lionel Messi en moet hij qua aantal goals enkel Edinson Cavani laten voorgaan. Maar omdat de Uruguayaanse sluipschutter van Paris Saint-Germain in een volgens de UEFA lager geklasseerde competitie aan de slag is, staat hij niet eens in de top vijf.

Acht spelers op vinkenslag

Om Europees topschutter te worden is niet enkel het aantal gemaakte doelpunten van tel, maar ook de competitie waarin ze worden gemaakt. Zo wordt er een puntensysteem gehanteerd, waarbij gescoorde doelpunten in de vijf competities met de hoogste coëfficiënt met twee vermenigvuldigd worden. Die berekening is van toepassing in de Primera División, Bundesliga, Premier League, Serie A en Primeira Liga.

De Ligue 1 behoort niet tot dat quintet competities en staat pas op plaats zes, met als gevolg dat gemaakte goals daar slechts met de factor 1,5 vermenigvuldigd worden. Dat is bijzonder slecht nieuws voor Cavani, die tot op heden al 29 treffers lukte en dus goed is voor amper 43,5 punten in de topschuttersranking. Om het aantal van Dost alleen maar te evenaren heeft Cavani al 36 doelpunten nodig.

Huidige top-10 Bas Dost (Sporting Lissabon) - 27 goals - 54 punten Lionel Messi (Barcelona) - 27 goals - 54 punten Robert Lewandowski (Bayern München) - 26 goals - 52 punten Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) - 25 goals - 50 punten Andrea Belotti (Torino) - 24 goals - 48 punten Edin Dzeko (AS Roma) - 24 goals - 48 punten Anthony Modeste (FC Köln) - 23 goals - 46 punten Luis Suarez (Barcelona) - 23 goals - 46 punten Romelu Lukaku (Everton) - 23 goals - 46 punten Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) - 29 goals - 43,5 punten

Terug naar Dost, die met negen doelpunten in z'n laatste vier wedstrijden in ware bloedvorm verkeert. Afgelopen zaterdag lukte de Nederlander tegen Boavista zelfs een hattrick (weliswaar twee intikkers en een strafschop). De bij FC Emmen opgeleide targetman is mogelijk bezig aan het meest productieve seizoen uit zijn carrière.

Geen tweede viool

Na de overgang van middenvelder João Mário naar Inter - waarmee 45 miljoen euro was gemoeid - spendeerde de clubleiding van Lissabon afgelopen zomer 10 miljoen euro aan de komst van Dost. Die vond met VfL Wolfsburg geen akkoord omtrent de verlenging van zijn contract en vreesde door de komst van Mario Gómez de tweede viool te moeten spelen. In zijn laatste seizoen bij de Volkswagenclub kreeg hij met heel wat blessures te maken en vond hij ook maar acht keer de weg naar doel, terwijl hij twee jaar geleden aan de zijde van Kevin De Bruyne nog zestien keer raak trof.

Hoe dan ook bood Sporting voor Dost een welgekomen reddingsboei. De groen-witten wilden na het nipt mislopen van de titel vorig jaar opnieuw een gooi doen naar het hoogste goed, maar die kampioenendroom ligt ook dit seizoen al enkele weken aan diggelen. Met nog zes wedstrijden op het programma is de kloof met leider Benfica al opgelopen tot acht punten.

Het enige wat Sporting nog rest is Dost aan de Europese topschuttertitel te helpen. De laatste Nederlander die met de Gouden Schoen pronkte, was Roy Makaay. Die scoorde in het seizoen 2002-2003 welgeteld 29 keer voor Deportivo La Coruña en bleef daarmee Mateja Kezman (PSV) en Shabani Nonda (AS Monaco) voor. Er rest Dost nog acht wedstrijden om eerste belager Lionel Messi af te houden. Hij heeft alvast één licht voordeel: de Argentijn heeft één competitiewedstrijd minder op het programma.