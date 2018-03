Batshuayi: de nieuwe Aubameyang

'Ik heb gehoord dat de Batman-job bij BVB vrij was, dus ik heb besloten het over te nemen.' Met die woorden kondigde Michy Batshuayi (24) zijn transfer naar Borussia Dortmund aan op Twitter.

En die overstap pakt voorlopig bijzonder goed uit. Met drie goals en een assist maakte hij meteen indruk in de Bundesliga. Zoals aangekondigd vierde hij zijn eerste doelpunt in het Signal Iduna Park met een spectaculaire salto, zoals zijn voorganger Pierre-Emerick Aubameyang vaak deed. Het is dan ook geen verrassing dat de Duitse media hem tot 'der neue Auba' doopten.

Ook de fanatieke supporters hebben hun nieuwe aanvaller in de armen gesloten. Ze zetten hem nu al in het rijtje van succesvolle spitsen, zoals Lucas Barrios en Robert Lewandowski. Zijn liefdesverklaring na de overwinning in Keulen was dan ook niet min. 'Ik hou van BVB! Zwart en geel zijn mijn favoriete kleuren, omdat ik van Batman en Spongebob houd', aldus de Belg met Congolese roots.

Toekomst in Londen?

Borussiacoach Peter Stöger wreef zich al in de handen met zijn nieuwe goudhaantje. 'Het feit dat de aanpassing zo vlot verloopt, is een droom voor alle betrokkenen. Hij is ontzettend snel en weet het doel gemakkelijk te vinden. Die jongen is een totaalpakket.'

Toch slaagde Dortmund er niet in om hem definitief van Chelsea af te snoepen. Op de laatste transferdag kwamen beide clubs een huurprijs van 1,5 miljoen euro overeen zonder aankoopoptie. De reden daarvoor luistert naar de naam Roman Abramovitsj. De eigenaar van The Blues is namelijk overtuigd van de kwaliteiten van de Belgische aanvaller. Ondanks de vertroebelde relatie met coach Conte en het feit dat hij steeds vaker op de bank verzeilde door de moordende concurrentie, lijkt hij dus toch een toekomst te hebben in Londen.

Toch blijven de Borussen niet bij de pakken zitten. Het gerucht gaat dat ze deze zomer van plan zijn om een bod uit te brengen op Batshuayi. Of dat aanvaard zal worden, is een andere vraag. The Blues hopen namelijk dat hij na het WK in Rusland meer waard zal zijn van de 40 miljoen euro waar ze hem voor kochten van Marseille.

Robin Dekempe