Bayern betaalt gouden bergen voor Tolisso

Een peiling georganiseerd door L'Equipe: 'Denkt u dat Corentin Tolisso gaat doorbreken bij Bayern?' Meteen waren er tienduizenden stemmers en zij reageerden verdeeld. Bijna één lezer op twee denkt dat het niet simpel zal worden voor de Franse middenvelder met een Togolese vader, die overgenomen werd van Lyon. Toch telt de Duitse reus 41,5 miljoen euro (plus eventueel 6 miljoen aan bonussen) neer voor zijn transfer. Is dat een garantie op een basisplaats? Zeker niet!

Rewind naar de zomer van 2016. De Portugees Renato Sanches schittert in meerdere EK-wedstrijden en gaat naar Bayern voor 35 miljoen. Een jaar later oogt zijn bilan mager: alles opgeteld komt hij ongeveer aan twaalf volledige matchen. De kwestie - en het probleem - is dat Carlo Ancelotti doorgaans maar drie of zelfs twee echte middenvelders opstelt. Komend seizoen zal hij de keuze hebben uit zes spelers: Renato Sanches, Corentin Tolisso, Joshua Kimmich, Arturo Vidal, Sebastian Rudy (overgekomen van Hoffenheim) en Thiago Alcántara. Dat kan tellen.

Dat Tolisso momenteel de voorpagina's haalt van de Duitse sportkaternen, komt niet door die concurrentie. Men spreekt vooral over hem omdat hij de duurste inkomende transfer is in de geschiedenis van de Bundesliga. De top vijf bestaat trouwens allemaal uit spelers van Bayern: Corentin Tolisso (41,5 miljoen), Javi Martínez (40), Mats Hummels (38), Mario Götze (37) en Arturo Vidal (37). De duurste transfer van een andere club dan Bayern was die van Julian Draxler, die in 2015 voor 36 miljoen van Schalke naar Wolfsburg ging. En dankzij wie kon Wolfsburg zo'n groot bedrag uitgeven voor een nieuwe speler? Dankzij Kevin De Bruyne, die op dat ogenblik voor 75 miljoen euro aan Manchester City werd verkocht, een record voor een uitgaande transfer in Duitsland.