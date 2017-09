'Bayern bewijst: ook zonder grote sommen kan je een Europese topploeg maken'

Terwijl PSG - dat overigens ook in de poule van Bayern en Anderlecht zit - een slordige 400 miljoen euro veil heeft voor twee aanvallers, vaart de Duitse kampioen een resolute koers. Het ziet af van transfers boven de 50 miljoen euro. Een goede zaak, vindt Hummels.

'De recordtransfer was hier een aantal jaren Javi Martínez, met 40 miljoen euro. Nu zou Corentin Tolisso net boven hem moeten staan. Bayern heeft getoond dat je ook zonder die enorme sommen een Europese topploeg kunt vormen. Het is niet omdat een speler twee of drie keer meer kost dat hij ook beter is.'

Hoe schat Hummels de kansen in de Champions League in? Vorig seizoen werd Bayern in de kwartfinales tegen Real Madrid uitgeschakeld, het slechtste resultaat sinds 2011. 'Zo'n zware opponent kom je ook maar zelden in de kwartfinales tegen. In 2016 had Bayern een vergelijkbare tegenstander in de achtste finales, met Juventus, en ook toen hing de kwalificatie aan een zijden draadje. Toen maakte Müller pas laat de goal die verlengingen opleverde, als ik het me goed herinner. In zulke wedstrijden zijn altijd de details van doorslaggevend belang, je kunt die niet voorspellen.'

'Met de kwaliteit die wij hebben, kunnen we ook in 2018 de Champions League winnen, maar daarvoor heb je geluk, de goede vorm en de juiste scheidsrechterlijke beslissingen nodig. Het zijn veel puzzelstukjes die moeten passen, wil je een grote triomf vieren.'