Bayern blijft geloven in 'oudjes' Ribéry en Robben

Vanaf juli neemt Niko Kovac de fakkel over van afscheidnemend trainer Jupp Heynckes. De Kroaat was tot dit seizoen aan de slag bij Eintracht Frankfurt, dit weekend nog de tegenstander van Bayern in de finale van de DFB-Pokal.

Van zes spelers uit de huidige kern loopt het contract in juni af. Reservedoelman Tom Starke (37) ging eigenlijk vorig jaar al met pensioen maar werd door de blessures van Sven Ulreich, Manuel Neuer en Christian Früchtl noodgedwongen opnieuw bij de selectie gehaald. Starke zal waarschijnlijk zijn keepershandschoenen definitief opbergen. De Rekordmeister maakte werk van een nieuwe overeenkomst met Franck Ribéry (35), die er nog een jaartje bij doet en dus straks aan zijn elfde seizoen in de Allianz Arena begint. Ook met Arjen Robben (34) wordt gepraat. Met hun goals en assists hadden beide dertigers nog een groot aandeel in de titel. Ook rechtsback Rafinha (32) komt in aanmerking voor een verlengd verblijf in München.

Ook de verbintenis van twee jeugdproducten loopt op zijn einde. Fabian Benko (19) maakte het hele seizoen vol bij het tweede elftal in vierde klasse en lijkt nog een toekomst te hebben bij Bayern. Niklas Dorsch (20) wil ondanks zijn droomdebuut - hij maakte de openingsgoal in de 4-1-zege tegen Eintracht Frankfurt in april - andere oorden opzoeken. 'Ik wil zeker de volgende stap zetten. Waar dat is, weet ik nog niet. In elk geval niet hier', verklaarde de kapitein van Bayern II.

Wie volgend seizoen normaal wel in de Allianz Arena te bewonderen zal zijn, is James Rodríguez. Real Madrid verhuurt de 26-jarige Colombiaan immers tot eind juni 2019. Zijn eerste jaar in de Bundesliga was een voltreffer. Renato Sanches (20) sluit op het einde van het seizoen aan na een jaartje rijpen bij Swansea City, Serge Gnabry (22) keert in juni terug van een uitleenbeurt bij TSG 1899 Hoffenheim.