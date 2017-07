Bayern haalt oude bekende weer in huis

Eén zin was het die voorzitter Uli Hoeness enorm beviel: 'Ik ben weer thuis.' Zo omschreef Willy Sagnol (40) al lachend zijn gevoelens. Het heimatgevoel creëren voor de huidige profs en ook dat gevoel blijven onderhouden bij ex-spelers, Hoeness wil zoiets laten duren. Om zo later, zonder veel zorgen, hen opnieuw in te schakelen bij de clubwerking.

Na het vertrek van de Brit Paul Clement (45, zijn vaste rechterhand eerder bij Chelsea, Real Madrid en PSG) als hoofdtrainer naar Swansea City en van clubicoon Hermann Gerland (63), die chef wordt van de FC Bayern Campus, het nieuwe opleidingscentrum, moest de Italiaanse coach Carlo Ancelotti niet lang zoeken naar een assistent. Hij diende wel te voldoen aan bepaalde criteria: een uitgebreide vakkennis en een grote loyaliteit tegenover zijn baas en de club, ook en vooral met het DNA van Bayern München.

Bij Sagnol vormt dat geen probleem. De 58-voudige international speelde tussen 2000 en 2009 voor de Rekordmeister, vergaarde daarbij vijf titels, vier bekers en de CL in 2001. Vooral ontpopte de Franse rechtsachter zich met zijn offensieve rushes en onophoudelijke inzet langs de flank tot een publiekslieveling. Verder onderscheidde hij zich door zijn specifieke humor en de bereidheid om als buitenlander vrij snel Duits te leren.

Nadat Sagnol op amper 31-jarige leeftijd moest kappen met profvoetbal, verzamelde hij vanaf 2013 ervaring als bondscoach van de Franse U20 en beloften. In 2014 waagde hij zijn kans als sportief eindverantwoordelijke bij Bordeaux, als opvolger voor Francis Gillot. Na een goed eerste seizoen (zesde) wordt Sagnol in maart 2016 ontslagen na een 4-0-derbynederlaag tegen Toulouse en een zwaar teleurstellende vijftiende stek.

Dat hij amper twee maanden geleden bij zijn column in Kicker kritiek gaf op de cultuur en identiteit onder Ancelotti, die liever voorrang geeft aan ervaren profs en spaarzaam omspringt met talenten, vond Sagnol geen punt. 'Je moet altijd alert blijven. De jonge spelers zal ik proberen te helpen bij hun verdere ontwikkeling. Dat is alleszins mijn plan.'