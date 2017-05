Bayern kampioen: minimumdoel bereikt

Nog drie Bundesligaduels te gaan en der Rekordmeister zette zijn hegemonie nog maar eens in de verf. Door een 0-6-zege bij het zwalpende VfL Wolfsburg - met Koen Casteels als titularis onder de lat - leidde de altijd coole Carlo Ancelotti (57) in zijn debuutseizoen Bayern München naar de minst verrassende gebeurtenis in het Duitse voetbal. 'Nu voel ik me ook echt een lid van de Bayernfamilie', zei de Italiaanse oud-international achteraf. Een paar dagen ervoor had Karl-Heinz Rummenigge nog voor rugdekking gezorgd, met de melding dat Ancelotti ook volgend seizoen nog aan het roer staat van zijn sterrengezelschap. 'Carlo is een heel goede coach, met ervaring, die bewust voor drie seizoenen tekende als opvolger voor Pep Guardiola.'

'We zijn trots, maar hebben nu helaas drie mindere weken voor de boeg', vatte Arjen Robben het overheersende gevoel samen na zijn tiende persoonlijke clubtitel. De Nederlander verwees daarmee naar de teleurstellingen in andere toernooien, waardoor de titel misschien minder glans uitstraalt. 'De uitschakeling in de beker tegen Borussia Dortmund hebben we aan onszelf te wijten, in de CL tegen Real Madrid was het niet enkel door ons toedoen', zo haalde de 33-jarige routinier nog eens uit naar de Hongaarse scheidsrechter Viktor Kassai. Toch kwam Bayern München opnieuw in de geschiedenisboeken van het Duitse voetbal, met vijf opeenvolgende titels.

Voor de fans in Beieren was het wel even wennen, met de omslag die werd gemaakt de afgelopen maanden na de regeerperiode van Guardiola drie jaar lang. Terwijl de Catalaan graag zijn basiselftal wekelijks door elkaar haalde en sprankelend voetbal bracht, is Ancelotti een trainer die garant staat voor vastigheid. Jonge talenten als Joshua Kimmich en Kingsley Coman kregen net als Thomas Müller en Douglas Costa minder speelminuten, want de Italiaan zag meer heil in de routine van de dertigplussers Philipp Lahm, Xabi Alonso, Franck Ribéry en Arjen Robben. Zij eisten de hoofdrol op, geholpen door topschutter Robert Lewandowski en 'verbindingsman' Arturo Vidal. Enkel Thiago (26) en David Alaba (24) vertegenwoordigden de jongere generatie.

Het minimumdoel (één van de drie mogelijke prijzen) werd daardoor gehaald. De gemiddelde leeftijd van Bayern München bedroeg 27,8 jaar, tegenover 24,3 bij revelatie RB Leipzig en 25,3 bij Borussia Dortmund. Het aandeel van Lewandowski, misschien wel de meest complete aanvaller ter wereld, was groot. De Pool geldt niet alleen als een uitstekende afwerker, maar ontwikkelde zich tot een aanspeelpunt die ruimtes kan creëren voor anderen met zijn loopbewegingen. En hij geldt tegenwoordig ook als een vrijschopspecialist.

Bayern München scoort het meest, voetbalt de meeste doelpogingen (17,6) bij elkaar, zit aan het hoogste percentage balbezit (65) en paszuiverheid (87) van alle Duitse eersteklassers en maakt het vaakst een doelpunt uit open spel. Het team incasseerde ook amper 17 tegentreffers in 31 duels. Kortom, Bayern was weer opvallend superieur.

(Frédéric Vanheule)