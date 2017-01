Bayern München: het dilemma Müller

Helemaal nieuw is het niet, want ook in de beginmaanden onder Pep Guardiola kende Thomas Müller (27) aanpassingsproblemen naar een totaal andere speelwijze. Vrijdag hervat de Bundesliga met een uitwedstrijd van de Rekordmeister bij SC Freiburg. De teller van de 83-voudige international staat op amper één doelpunt (in de 3-1-zege tegen FSV Mainz 05) in dertien competitieduels. Tien basisplaatsen zorgden voor 920 speelminuten. Müller zakte in de categorie 'offensieve middenvelder' van Kicker terug van de eerste naar de zesde plaats. 'In de heenronde vond Thomas op geen enkel moment zijn be...