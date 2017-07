Bayern wilde deze zomer Axel Witsel halen

Sinds vorige winter speelt Axel Witsel voor Tianjin. Hij voelt er zich gelukkig, vertelt de middenvelder, bovendien doet zijn ploeg het beter dan verwacht: 'We zijn nog een kleintje in het Chinese voetbal, maar we hebben wel al wat respect verworven gezien onze resultaten. Omdat we uit de tweede klasse kwamen, verwachtte iedereen dat we voor het behoud zouden strijden, niks meer. We hebben een zeer ambitieuze voorzitter, dat is duidelijk. Hij zou graag willen dat we volgend jaar al Champions League speelden. De eerste drie zijn gekwalificeerd. We staan niet zo ver achter de derde, maar op het podium eindigen gaat toch moeilijk worden. De eerste drie van het huidige klassement zijn Guangzhou Evergrande, de ploeg van Luiz Felipe Scolari en Paulinho, Shanghai SIPG, die van André Villas-Boas en Hulk, en Hebei, die van Manuel Pellegrini en Ezequiel Lavezzi... Eigenlijk is de snelste manier om ons te kwalificeren de beker winnen, die ook recht geeft op een ticket voor de Champions League. De snelste, maar wel niet de simpelste, want we spelen tegen Shanghai SIPG en als we winnen tegen Guangzhou Evergrande... Een zwaardere loting was niet mogelijk geweest. Daar hebben we geen chance gehad.'

Even goed had Witsel nu voor Guangzhou gespeeld, verklapt hij. 'Net na het EK heb ik contact gehad met Shanghai SIPG, de club van Villas-Boas. Om een aantal redenen is dat niet doorgegaan. Nadien heeft Cannavaro me gecontacteerd en heb ik besloten om naar hier te komen. Ik heb een beetje dezelfde rol als bij Zenit, nog iets offensiever zelfs. Ik krijg meer vrijheid, ik ben bijna een nummer 10. Ik ben geen Kevin De Bruyne, want ik heb andere opdrachten, maar ik speel wel anders dan bij de nationale ploeg.'

Deze zomer kwam een andere ploeg op de proppen. Een Europese grootheid. Witsel: 'Iedereen denkt dat het hire een vergeetput is. Maar ik ga je een primeur geven: twee weken geleden belde Carlo Ancelotti naar Fabio Cannavaro om te vragen of hij me mocht contacteren. Hij wilde me bij Bayern. Dat is het bewijs dat je in het Europese topvoetbal niet vergeten wordt omdat je in China voetbalt. Maar Cannavaro heeft Ancelotti geantwoord dat hij me nodig had. Ik moet daar rekening mee houden, hij is degene die me naar hier heeft gehaald.'

En als Cannavaro groen licht had gegeven om te onderhandelen? 'Bayern blijft toch altijd Bayern... Ik kon naar Juventus, maar Bayern, dat is nog een trapje hoger. Nu goed, ik wilde gewoon aantonen dat men mij nog niet vergeten is', aldus de Rode Duivel.