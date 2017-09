Bedreigen hackers het WK in Rusland?

Ooit al van de Fancy Bears gehoord? Neen, dat is niet de nieuwste hiphopband, maar een anonieme cyberspionagegroep die confidentiële sport- of politiekgerelateerde informatie lekt. Zo kraakten ze de computers van het WADA (wereldantidopingagentschap) en het IAAF (internationale atletiekfederatie) en maakten ze op die manier de medische dossiers van onder meer Mo Farah, Bradley Wiggins en Chris Froome publiek. Dat bracht vooral Wiggins in een lastig parket. Op hun website profileren de Fancy Bears zichzelf als voorstanders van 'fair play en een zuivere sport'. Vermoed wordt e...