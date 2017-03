Beelden voor de eeuwigheid: het mirakel van Barcelona in 11 foto's

Het was nooit eerder gebeurd op dit niveau en geen weldenkend mens die er écht in geloofde, maar FC Barcelona klopte in de Champions League de Franse kampioen PSG met 6-1 en maakte zo de 4-0-nederlaag uit de heenmatch goed. Minder dan tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd stond op het scorebord nog 3-1. De Catalanen bereiken zo voor het tiende jaar op rij de kwartfinales van het prestigieuze kampioenenbal. Van dood naar herrezen naar dood en opnieuw naar springlevend: het mirakel van Camp Nou aan de hand van 11 beelden voor de eeuwigheid.