België beste WK-land (in de poulefase) en 27 andere opvallende statistieken

0

Het aantal Afrikaanse landen dat is doorgestoten naar de achtste finales. Dat is al geleden van het WK in 1982. Van de zestien landen in de achtste finales komen er tien uit Europa, vijf uit Zuid/Midden-Amerika en één uit Azië (Japan).

Het aantal keer dat Argentinië verloor op een WK nadat het bij de rust op voorsprong had gestaan. Van de laatste 30 maal won het liefst 29 keer, waarvan de laatste 26 matchen (met een voorsprong bij de pauze).

Het aantal keer dat de Uruguayaanse doelman Fernando Muslera zich moest omdraaien in de groepsfase. 'La Celeste' is de enige ploeg die nog geen enkel doelpunt incasseerde. Frankrijk, Denemarken en Kroatië slikten geen enkele veldgoal: Hugo Lloris, Kasper Schmeichel en Lovre Kalinic (die in de derde wedstrijd Danijel Subasic verving) moesten zich enkel gewonnen geven op strafschop.

1

Als enige land behaalde België op het WK van 2014 én nu in Rusland 2018 een 9 op 9 in de groepsfase, nadat het in de kwalificaties voor het WK zich ook al als eerste Europese land had geplaatst met een 28 op 30.

Van de laatste tien finalisten op de voorbije vijf WK's werd er slechts één land géén groepswinnaar: Frankrijk in 2006. De negen andere finalisten wonnen dus wél hun poule. Een voorteken voor België?

Lionel Messi werd de eerste voetballer die een goal op een WK scoorde als tiener, als twintiger, en nu in Rusland als dertiger. Hij werd ook de derde Argentijn, na Gabriel Batistuta (1994, 1998, 2002) en Diego Maradona (1982, 1986, 1994), die op drie opeenvolgende WK's heeft gescoord.

Het aantal keer dat een match op 0-0 eindigde: de oersaaie Frankrijk-Denemarken, waar beiden landen geen zin hadden om voor de zege te gaan. Dat was de 37e wedstrijd, nooit eerder duurde het zo lang voor een wedstrijd op het WK op een brilscore eindigde.

2

Het aantal landen dat na de vroege uitschakeling van Duitsland bij elke deelname de poulefase op een WK heeft overleefd. Het gaat om Nederland en Ierland, twee landen die zich ironisch genoeg niet konden plaatsen voor het WK in Rusland.

Het aantal landen die er niet in slaagden om zelf een velddoelpunt te maken: Australië maakte zijn twee goals vanaf de penaltystip en Iran had één keer een strafschop en één keer een owndoelpunt van Marokko nodig om te scoren. Het is wel een WK-primeur dat alle landen minstens twee keer hebben gescoord.

3

Het aantal rode kaarten in de groepsfase, voor Boateng (Duitsland), Sanchez (Colombia), Smolnikov (Rusland). Het laagterecord op een WK (in een format van 64 wedstrijden) dateert van 2014 in Brazilië: slechts 10 stuks. Dat lijkt dus te zullen sneuvelen.

Voor de zoveelste keer eindigde de titelverdediger, deze keer Duitsland, laatste in zijn groep (na Italië in 2010 en Frankrijk in 2002). De Mannschaft verloor ook voor de eerste keer twee poulewedstrijden en scoorde ook nooit minder op een WK (slechts 2 maal).

Het eigen doelpunt van de Zwitser Yann Sommer tegen Costa Rica is pas het derde van een doelman ooit op een WK. Eerder overkwam het de Hondurees Noel Valladares tegen Frankrijk in 2014 en de Spanjaard Andoni Zubizarreta tegen Nigeria in 1998.

5

Voor de vijfde keer sinds het WK in 1982 werd uitgebreid tot 24 landen (nu zijn er 32 deelnemers), scoorde elk land minstens één doelpunt (na de WK's van 1982, 1990, 1998 en 2014).

7

Voor het zoveelste opeenvolgende WK plaatste Mexico zich na de groepsfase. Opvallend: ook Zweden stootte in zijn laatste vier deelnames (2018, 2006, 2002, 1994) telkens door naar de achtste finales.

8

Het aantal winning-goals dat gescoord werd in de 90e minuut of in blessuretijd. Ook dat is nú al, na de groepsfase, een WK-record.

9

Het aantal gescoorde owngoals, nú al een record op een WK. Drie meer dan het vorige record, gevestigd in de Wereldbeker van 1998 in Frankrijk.

Het aantal assists en doelpunten op naam van de Colombiaan James Rodríguez in de voorbije twee wereldbekers. Geen enkele speler doet beter.

13

Al zo veel keer op een rij plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde na de poulefase, in de laatste tien WK's won het zelfs telkens zijn groep. De Seleçao is ook al vijftien groepswedstrijden op een WK ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van 1998 (2-1 tegen Noorwegen, nadat Brazilië al geplaatst was).

... seconden, zolang duurde het voor de Argentijnse scheidsrechter Nestor Pitana geel trok in het duel tussen Mexico en Zweden. De snelste gele kaart ooit op een WK.

16

Het aantal finaleplaatsen op een WK, inclusief tien eindzeges, van alle landen in de linkerhelft van de WK-tabel, waar België na de zege tegen Engeland nu in zit. De landen in de andere WK-tabel hebben slechts drie keer de finale gehaald en amper twee WK's gewonnen. (Spanje 1+1, Engeland 1+1, en Zweden één finaleplaats)

22

Het aantal matchen dat België niet heeft verloren. Van alle WK-landen heeft alleen Spanje een langere ongeslagen reeks (23).

Het aantal doelpogingen tussen de palen van de Rode Duivels - geen enkel land doet beter. Op de tweede plaats, met 67 doelpogingen waarvan 20 binnen het kader, staat Duitsland. Het geeft aan hoe Die Mannschaft wel probeerde, maar niet kon. Ook opvallend is de efficiëntie van het gastland: de Russen maakten 8 doelpunten of 11 doelpogingen tussen de palen.

24

Nog een alltime high op een WK, al na de poules: het aantal toegestane strafschoppen. 18 daarvan werden er omgezet, ook een record. Het vorige strafschoppenrecord stond op 18 (1990, 1998 en 2002). De Video Assistant Referee (VAR), voor het eerst aanwezig op een WK, speelt een grote rol in het aantal toegekende strafschoppen. De VAR was betrokken bij ongeveer de helft van de gefloten elfmeters, ofwel ter bevestiging van een beslissing ofwel om de scheidsrechter te wijzen op een gemiste overtreding.

36

Het aantal kilometers dat Christian Eriksen van Denemarken aflegde. Geen enkele speler doet beter.

45

... jaar, 5 maanden en 10 dagen: de leeftijd van de Egyptische doelman Essam Al-Hadary toen hij in doel stond in het duel tegen Saudi-Arabië. Hij werd daarmee de oudste speler ooit die in actie kwam op een Wereldbeker.

93,3 (procent)

De save rate van de Deense doelman Kasper Schmeichel. Van alle landen die geen veldgoal slikten, werd hij wel het meest aan het werk gezet: hij verrichte 14 reddingen. De doelman met de meeste reddingen, is de Mexicaan Guillermo Ochoa: 17. De Standardgoalie moest zich wel vier keer gewonnen tegen, tegen Zuid-Korea (2-1 winst) en Zweden (0-3 verlies).

2500

Zo veel goals werden er al gescoord in de WK-geschiedenis, de eer ging gisteren naar de Tunesiër Fakhreddine Ben Youssef.

44.847

Het gemiddeld aantal toeschouwers in de poulewedstrijden, met de meeste fans bij de vier matchen in het Luzhnikistadion in Moskou: ruim 78.000.