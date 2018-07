Live België delft het onderspit tegen Frankrijk

19:20

Deze 11 Rode Duivels starten straks tegen Frankrijk

Chadli vervangt de geschorste Meunier op rechts en Dembéle start op de linkerflank. Daarnaast zullen deze Duivels starten: Thibault Courtois, Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Marouane Fellaini, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku.

De start van Dembéle is een verrassing van formaat van bondscoach Roberto Martinez. Vooraf werd verwacht dat Yannick Carrasco of Thomas Vermaelen de geschorste Thomas Meunier zou vervangen. Maar uiteindelijk is het Mousa Dembélé geworden. De middenvelder van Tottenham Hotspur verscheen dit toernooi alleen nog maar tegen Engeland aan de aftrap, toen de Rode Duivels met een B-elftal startten omdat de kwalificatie al op zak was. In de voorbereiding startte hij tegen Portugal, maar toen wist hij als vervanger van de geblesseerde Axel Witsel niet te overtuigen. In plaats van de offensieve Carrasco of de verdedigende oplossing met Vermaelen, kiest Roberto Martinez voor het voetballend vermogen van Dembélé. Een extra man - en bovendien een linkspoot - op het middenveld, het wijst er nog maar eens op dat de bondscoach denkt dat daar ook tegen Les Bleus de sleutel van de wedstrijd ligt.

Na het tactische meesterstuk tegen Brazilië was het afwachten hoe Roberto Martinez het duel tegen de Fransen zou aanpakken, de bondscoach liet de voorbije dagen niet in zijn kaarten kijken. Naast de vervanging van Meunier door Dembélé, was er voor het overige weinig noodzaak om te veranderen na de knalprestatie tegen de Seleçao. Deze keer zal Chadli bij balverlies wat dieper moeten terugzakken, er staan immers maar drie zuivere verdedigers op het veld.

Thibaut Courtois staat in Sint-Petersburg in doel, met voor hem een defensie met daarin Toby Alderweireld, Vincent Kompany en Jan Vertonghen. Op het middenveld vinden we regulator Axel Witsel en Marouane Fellaini terug, met daarnaast Dembélé en Chadli. Kevin De Bruyne zal opnieuw een zwervende rol krijgen tussen middenveld en aanval, voorin speelt schaduwspits en aanvoerder Eden Hazard in steun van topschutter Romelu Lukaku. Bij de Fransen verschijnen de verwachte elf namen aan de aftrap. Didier Deschamps kiest zoals altijd voor een 4-2-3-1, met daarin dus ook goudhaantje Kylian Mbappé, die maandag niet meetrainde. Blaise Matuidi neemt zijn plaats in het elftal opnieuw in, Corentin Tolisso verschuift daardoor naar de bank.

De Rode Duivels schreven vrijdag al geschiedenis met de uitschakeling van Brazilië en de kwalificatie voor de halve finales, vier dagen later staat er een eerste WK-finale in de geschiedenis van het Belgische voetbal op het spel. Ze kunnen dus beter doen dan de generatie van 1986, die in Mexico na een verloren halve finale op de vierde plaats strandde. Na de mirakelzege tegen Japan, waarin de Rode Duivels vanuit een schijnbaar verloren positie terugknokten, en de eliminatie van toernooifavoriet Brazilië, is de prestatie van de Belgen nu al historisch. Dat neemt niet weg dat de honger naar een eerste finale ooit groot is. Het zal nodig zijn, want met Frankrijk kruist er voor de tweede keer op rij een bijzonder lastige tegenstander het pad van de Rode Duivels. Een team dat de ruimtes graag gesloten houdt en zelf via Mbappé durft te mikken op de snelle omschakeling.