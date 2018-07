België is nu de nieuwe favoriet voor WK-winst, berekent Gracenote

Engeland en Kroatië volgen met respectievelijk 24 en 17 procent.

De halve finale tussen België en Frankrijk belooft volgens Gracenote wel erg aan elkaar gewaagd te worden, met beide teams 50 procent kans om door te stoten. Engeland (56 procent) heeft in zijn halve eindstrijd iets meer kans dan Kroatië (44 procent).

Mis

Vraag is of er aan de voorspelling van Gracenote veel waarde moet gehecht worden. Het statistiekenbureau schoof, op basis van een miljoen simulaties van de kansen van elk team in elke fase van het toernooi, voor de WK-start Brazilië (21 procent) naar voor als grote favoriet, gevolgd door Spanje, titelverdediger Duitsland en Argentinië, drie landen die teleurstelden en niet eens de kwartfinales haalden.

België werd zelfs minder kansen toegedicht dan Colombia en Peru, dat niet eens de groepsfase overleefde.

Nieuwe wereldkampioen

Wel voorspelde Gracenote voor het tornooi dat er 50 procent kans is dat de nieuwe wereldkampioen geen van de landen is die sinds 1970 alle WK's wonnen, namelijk Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland of Spanje (Italië is er niet bij).

Met België, Kroatië en Engeland zijn nu drie landen bij de laatste vier die sinds 1970 nooit een finale haalden. Engeland werd al één keer wereldkampioen, in 1966 in eigen land.

Bookmakers

De bookmakers geloven nog altijd meer in een wereldtitel van Frankrijk dan van België. Les Bleus staan bijvoorbeeld bij Unibet aan 3/1, terwijl er voor een Wereldbeker voor de Rode Duivels 3,75 keer de inzet wordt uitbetaald. Engeland staat met 3,5 tegenover 1 nog lager ge