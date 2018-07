België naar kwartfinales via 3-2 zege tegen Japan

Alle doelpunten vielen na de rust in een knotsgekke tweede helft in Rostov aan de Don. Jan Vertonghen (69.) en invaller Marouane Fellaini (74.) brachten de Belgen op vijf minuten tijd langszij, in de laatste seconden van de toegevoegde tijd rondde Nacer Chadli (90. +4) - eveneens een invaller - een loepzuivere counter af. Genki Haraguchi (48.) en Takashi Inui (52.) hadden in het begin van de tweede helft Japan op een onverwachte 0-2 voorsprong gezet.

En zo staan de Rode Duivels met vier zeges op rij voor de derde keer op rij in de kwartfinales van een groot toernooi. Daarin nemen ze het vrijdag in Kazan op tegen Brazilië, een duel tegen de WK-topfavoriet dat zich als bijzonder lastig aankondigt.

Bij de rust was het al duidelijk dat het tegen de Japanners een wel erg linke boel zou worden. De Rode Duivels hadden in de eerste helft het overwicht en de meeste kansen, maar de 0-0 bleef op het scorebord van de Rostov Arena en dan kan het alle kanten uit, zeker wanneer er met rechtstreekse uitschakeling gespeeld wordt.

Japan illustreerde dat met een aanval over links vlak voor de pauze. Thibaut Courtois was op een zeldzaam foutje te betrappen en liet het leer door de benen glippen, waarna de Chelsea-doelman zijn fout zelf rechtzette. Het bleek de voorbode van een dramatische tweede helft in Rostov aan de Don, bijna het eindstation voor deze Rode Duivels.

Als er een constante is in de duels tussen België en Japan, is het dat de Rode Duivels het er altijd moeilijker mee hebben dat op voorhand verwacht. Japan is van een hoger niveau dan Panama, Tunesië en het B-elftal van Engeland, waar de Rode Duivels op halve kracht voorbij gingen. De eerste misser na de pauze werd dan ook meteen genadeloos afgestraft. Vertonghen ging volledig de mist in op een dieptepass, Haraguchi nam het cadeau dankbaar aan (0-1).

Vijf voor twaalf dus, al had het even snel gelijk kunnen staan. De knal van Eden Hazard had echter de doelpaal als eindpunt. Plots werd het wel erg dramatisch in Rostov, toen Takashi Inui met een droge knal de 0-2 op het bord zette. De Rode Duivels hadden plots een half mirakel nodig om nog door te stoten.

De comfortzone die tijdens de groepsfase in de hoofden van de spelers was geslopen, bleek dodelijk. Een kopbal van de voorbije weken altijd scorende Lukaku ging plots voorlangs, al moet gezegd worden dat de Japanners het ook wel slim aanpakten. De passlijnen naar de Belgische voorlijn werden helemaal afgesneden, de tegenstander stond tactisch beter. Wisselen dus maar, en met Marouane Fellaini en Nacer Chadli werd er meer kracht en gestalte in het elftal gebracht. De bondscoach leek het Spaanse spel voor de Engelse variant te willen inruilen en werd al snel geholpen toen een kopbal van Vertonghen aan de tweede paal in doel dwarrelde. Met dank ook aan Eiji Kawashima, er is op dit WK geen enkele andere doelman op zo'n fout te betrappen.

Bij de tweede hoge bal voor doel stond het vervolgens meteen terug gelijk, invaller Fellaini bezorgde Martinez zijn gelijk en ook de fout van Vertonghen was meteen vergeven. De spankracht die in de vorige wedstrijden ontbrak, was er nu plots in overvloed, want de Japanners bleven geduldig loeren op de counter.

In de slotfase stond Kawashima er plots wel op kopballen van Chadli en Lukaku. De wedstrijd leek op verlengingen af te stevenen, toen Chadli in de slotseconden van de toegevoegde tijd op de tegenaanval de Rode Duivels en bij uitbreiding gans België naar een delirium trapte.