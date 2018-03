'België wereldkampioen? Ja, maar luister niet naar de trainer'

Zijn bruine krullen zitten wat wild in elkaar gedraaid, met hier en daar een hiaat waar de haren op elkaar zijn gedrukt. Zijn kapsel verraadt dat Willem van Hanegem (74) deze ochtend niet te veel aandacht heeft besteed aan zijn looks. Wat zou het ook: hij is op de golfbaan. Hij draagt een sportbroek en een trui met capuchon en zo'n touwtje erdoorheen, de uiteinden bungelen op zijn borst. Alsof hij zo de baan kan opstappen, zijn tas vol golfclubs rollend achter zich aan.

...