Belgische sportgeschiedenis: Rode Duivels gaan naar halve finale op WK

De Belgen - die na tactisch geschuif van Roberto Martinez in een verrassende 4-3-3 op het veld waren gekomen - lagen onder in de beginfase, maar kwamen met een gelukje op voorsprong dankzij een owngoal van Fernandinho (13.) op hoekschop. Nochtans waren de Duivels in de beginfase door het oog van de naald gekropen, toen een verraste Thiago Silva na een hoekschop tegen de paal besloot. De Belgen hadden moeite met uitverdedigen, maar knokten zich in de wedstrijd en hadden het geluk ook wel aan hun zijde.

Eden Hazard en Kevin De Bruyne doen momenteel wat ze willen met een bal en toonden dat de Belgen ook op het vlak van individuele klasse niet hoeven onder te doen voor de Braziliaanse goochelaars. Op het halfuur leek het mirakel zich te voltrekken toen De Bruyne er met een heerlijke knal op de tegenaanval 0-2 van maakte. De snelle omschakeling, het is het handelsmerk van de Belgen op deze WK-eindronde.

Na misschien wel de meest volwassen 45 minuten in de geschiedenis van het Belgische voetbal mochten de Duivels ook gaan rusten bij die voorsprong, maar dat 0-2 geen garantie is op succes bleek al tegen Japan. Het was dan ook pompen tegen de Seleçao, maar de beste kans was wel voor de Belgen. Na alweer een snelle omschakeling besloot Hazard echter voorlangs, het had de doodsteek geweest voor de Brazilianen, die domineerden en kansen afdwongen, maar nooit het gevoel gaven echt over de Belgen te kunnen gaan. Op een tegenaanval van de Zuid-Amerikanen moest Thomas Meunier een professionele overtreding maken op Neymar, de verdediger van Paris Saint-Germain is zo geschorst voor de halve finale tegen de Fransen en zal meer dan gemist worden.

Met Renato Augusto had de Braziliaanse bondscoach zijn laatste troef uitgespeeld en die inbreng loonde vrijwel meteen. De aanvallende middenvelder kopte de aansluitingstreffer voorbij Courtois en plots ging het toch weer spoken in de Kazan Arena. Martinez reageerde door met Thomas Vermaelen een extra verdediger te brengen.

De Brazilianen geraakten echter niet meer langszij, al was het bibberen tot de slotseconde van de toegevoegde tijd, toen Thibaut Courtois de Belgen met een wereldsave moest rechthouden.

Met een referentiewedstrijd van jewelste op zak mogen de Rode Duivels voor de tweede keer in de geschiedenis naar de halve finales van het WK. Nu al doen ze even goed dan de generatie van 1986, die in Mexico op de vierde plaats eindigde.

In de halve finale van komende week dinsdag in Sint-Petersburg wacht Frankrijk.