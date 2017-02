Belgische teams schrijven geschiedenis in Europa

AA Gent zorgde in het mythische Wembleystadion in de Britse hoofdstad Londen voor de grootste verrassing door het Tottenham Hotspur van Rode Duivels Jan Vertonghen, Mousa Dembélé en Toby Alderweireld uit het toernooi te kegelen. Na de 1-0 zege uit de heenwedstrijd hadden de Buffalo's genoeg aan een 2-2 in Londen. De Spurs moesten wel meer dan een helft met tien spelen na de uitsluiting van Dele Alli.

Racing Genk had aan een zuinige maar verdiende 1-0 thuiszege tegen Astra Giurgiu genoeg om voor de eerste keer de poorten van de achtste finales open te beuken, nadat de heenwedstrijd in Roemenië op een 2-2 gelijkspel was geëindigd. Aanvoerder Alejandro Pozuelo zorgde na de pauze met een knappe vrije trap voor de verlossende treffer.

Geen enkele Belgische ploeg kon ooit iets rapen op het veld van Zenit Sint-Petersburg en ook RSC Anderlecht kon daar donderdag in het barkoude Rusland niets aan veranderen. De vicekampioen ging er met 3-1 onderuit, maar dankzij het uitdoelpunt van Isaac Thelin in de toegevoegde tijd gaan de Brusselaars toch door. De heenwedstrijd was vorige week in het Astridpark immers op 2-0 geëindigd.

Zo gaan er voor de eerste keer drie Belgische teams de trommel in voor de loting van de achtste finales, vrijdag in het Zwitserse Nyon. Bij die loting gelden er bovendien geen beperkingen, waardoor de Belgische clubs ook tegen elkaar kunnen uitkomen. In 2009-2010 zaten er twee Belgische clubs bij de laatste zestien. Toen werd Anderlecht pas nipt uitgeschakeld in de achtste finales tegen Hamburg, dat een ronde later ook Standard uit het toernooi kegelde.

Dit seizoen sprokkelden de Belgische clubs al 9.500 punten op de landencoëfficiënt van de UEFA. België blijft daarmee op de negende plaats, maar komt wel erg dicht bij Oekraïne, dat enkel nog Shakhtar Donetsk op het Europese toneel heeft. De UEFA-landenranking bepaalt hoeveel deelnemers er per land mogen deelnemen aan de Europese competities. Momenteel heeft België één rechtstreekse deelnemer aan de groepsfase van de Champions League en daar zal ook de komende seizoenen geen verandering in komen. Daarvoor is er een zesde stek op de ranking nodig en momenteel is de kloof nog te groot. Ons land staat wel steviger in de top twaalf en is zo zeker van een rechtstreekse deelnemer aan de groepsfase van het kampioenenbal.