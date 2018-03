Belgische voetbalbond laat Damso niet vallen

.

De KBVB lag de afgelopen week zwaar onder vuur wegens haar keuze voor Damso om het WK-lied te leveren. De Vrouwenraad schreef een open brief aan de sponsors van de Rode Duivels om de vrouwonvriendelijke teksten van de Belgische rapper aan te kaarten. Ook vanuit politieke hoek groeide het verzet.

De voetbalbond is echter niet van plan om een andere artiest aan te duiden. 'We wensen door deze ongewenste polemiek niet gegijzeld te worden en bevestigen hierbij nogmaals onze keuze (voor Damso)', luidt het in een persbericht.

De sponsors en partners van de KBVB worden zo snel mogelijk uitgenodigd 'om hen de song te laten beluisteren en hen (opnieuw) het proces uit te leggen dat tot deze keuze heeft geleid'. De KBVB laat weten dat het lied al klaar is. 'Deze song werd ons al voorgesteld door de artiest en heeft ons enorm gecharmeerd om de grote verenigende boodschap ervan.'

De keuze voor Damso stamt uit een samenwerking tussen de KBVB en de platenmaatschappij Universal Music, die een aantal voorstellen deed voor een officiële WK-hymne van de Rode Duivels. De Brusselse rapper genoot uiteindelijk de voorkeur.

De KBVB houdt vast aan die keuze. 'Damso, fiere vader van een dochtertje, is een jonge artiest met een migratieachtergrond die opgroeide in de straten van Kinshasa en nadien van Brussel. Hij is ook een voorbeeld van integratie', benadrukt de KBVB. 'Deze boodschap was in onze ogen fundamenteel omdat we deze waarden altijd hoog in het vaandel hebben gedragen. De noties van fair-play en respect zijn essentieel voor de KBVB, maar ook voor de UEFA en de FIFA.'

In november 2017 officialiseerde de KBVB de keuze voor Damso. 'Niet veel later profiteerde de Vrouwenraad, die zich tot dan in stilzwijgen had gehuld, van onze mediatisering om een polemiek op te starten over de afgelopen songteksten van deze artiest. Een polemiek werd zo enkele maanden geleden opgestart, dit terwijl de song waarbij de KBVB betrokken is op dit moment nog niet is uitgebracht.'

Het Belgische lied van EURO 2016 werd gemaakt door Dimitri Vegas & Like Mike ('Melody'), in 2014 produceerde Stromae ('Ta Fête') de hymne.