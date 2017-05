Benteke: 'Ik heb te weinig kansen gekregen om van een mislukking te spreken'

Christian Benteke over...

... zijn mislukte passage bij Liverpool:

'Ik heb me daar niet echt kunnen bewijzen. De mensen zeggen om te lachen weleens dat ik al even vaak tégen als mét Liverpool gescoord heb. Maar bij Liverpool speelde ik amper. Toch heb ik er alle competities samen twaalf goals gemaakt. Falen, dat is wat mij betreft wanneer je aan een werk begint, tot het einde gaat, en het mislukt. Maar ik heb te weinig kansen gekregen om van een mislukking te spreken.'

.

.. Thierry Henry:

'Ik was inderdaad een fan, maar dat is nu niet meer hetzelfde. Ik ben een grote jongen nu! (lacht) Ik heb niet meer zoiets van waaw, al heb ik hem wel verteld dat hij mijn idool was. Ik denk dat dat het bewijs is hoe klein het voetbalwereldje is. Hij is niet iemand die zijn ideeën tegenover iedereen gaat uiteenzetten, maar hij geeft je kleine tips die het verschil kunnen maken. Hij heeft me bijvoorbeeld uitgelegd dat als je een bal krijgt in de zestien, je meer tijd hebt dan je zou denken. Hij herinnert je eraan dat jij als aanvaller altijd meester bent van de situatie. Dat als je een goeie beweging doet, een eenvoudige controle, dat alles kan veranderen. Soms reageer je te haastig en verpruts je daardoor de kans.'

... het respect dat hij geniet in Engeland:

'Hier hebben ze geen kort geheugen, ze vergeten niet zo gauw. Sinds ik in Engeland speel heb ik jaar na jaar meer dan tien competitiegoals gemaakt, behalve bij Liverpool waar ik op negen ben blijven steken. Dat heeft me geërgerd. Maar ik heb vertrouwen in mezelf, ik weet dat als ik speel, ik ook scoor. Zeker als ik goede voorzetten krijg, zoals nu met een Towsend of Zaha op de flanken. Ik ben een speler die goeie ballen moet krijgen, ik ben niet iemand die afhaakt, de bal op het middenveld ophaalt, iedereen dribbelt en scoort. Mijn prestatie hangt af van die van de anderen.'

