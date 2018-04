Benteke over zijn WK-kansen: 'Ik ben meer gemotiveerd dan ooit'

Christian Benteke over...

... zijn moeilijke seizoen bij Crystal Palace:

'Het is niet alleen negatief, ook al is dit mijn minst productieve seizoen sinds ik in 2012 in Engeland aankwam. Zes jaar lang had ik een mooi doelpuntengemiddelde. Dit seizoen is mentaal lastiger omdat ik minder scoor, maar ik ben niet ontevreden over mijn spelniveau.

Sinds het begin van de competitie zijn we in de problemen gekomen en op een degradatieplaats beland. We maakten een trainerswissel mee (Frank de Boer werd vervangen door Roy Hodgson, nvdr), dat wil zeggen dat we te maken kregen met een nieuwe spelfilosofie. Op den duur kwamen we in een situatie dat we absoluut punten moesten pakken, ongeacht wie er scoorde en zonder een bepaalde speler meer in schietpositie te brengen.

'Dat was anders dan vorig seizoen, toen we de kwaliteiten benutten van onze vleugelspelers, die mij voorzetten gaven. Soms kreeg ik maar één kans in een wedstrijd en scoorde ik, terwijl ik dit seizoen meer in het spel betrokken word en meer inspanningen lever maar er minder voor beloond word.

'Ik zeg niet dat het de fout is van de anderen, ik ben zelf ook wat onhandiger soms en miste wat helderheid van geest en ook wat geluk. Maar het is alles bijeen.'

... zijn niet-selectie bij de voorbije oefeninterlands:

Delen Als ik kijk wie er op mijn plaats speelt, dan vind ik dat die ook niet in hun beste vorm verkeren

'Ik ben geen kind, dus ik wist wel dat de kansen fiftyfifty zouden zijn. Ik weet dat de enige reden waarom ik niet geselecteerd ben, is dat ik niet scoor en niet dat ik slechte wedstrijden speel. Maar als ik dan kijk wie er op mijn plaats speelt, dan vind ik dat die ook niet in hun beste vorm verkeren en dat ik er dus bij had moeten zijn.

'Het feit dat ik er niet bij was, had tegelijk iets negatiefs en iets positiefs. Negatief omdat ik de groep niet terugzag, ook al was het maar voor één match. Positief omdat ik in mijn club kon blijven en daar werken terwijl ik wist waarom ik niet geselecteerd was. En zo kon ik eraan werken om er in de toekomst weer opnieuw bij te zijn.'

... zijn kansen op een WK:

'Ik vond het mooi van Martínez dat hij me belde. Of de verklaring van de coach nu terecht is of niet, dat doet er niet toe. Ik apprecieer zijn gebaar. Hij vertelde me wat hij verwachtte, welke kant hij op wil met deze selectie. Ik heb dat ook al gedacht: er zijn spelers uit vorm, anderen die niet spelen. Maar ik wil daar geen polemiek over beginnen, dat is mijn stijl niet.

'Als ik het WK nu zou missen, zou dat pijn doen, maar ik zou me eroverheen zetten. Voor mijn naasten, mijn familie, mijn neven, zou dat anders zijn. Het is ook hún droom. Voetbal is geen individuele sport waar ik er alleen voor sta.

'Naarmate de tijd verstrijkt ga ik die druk meer voelen, want ze willen dat het opnieuw gaat lopen voor mij, dat ik erbij ben, dat ze me samen met de anderen op tv kunnen zien. Ik ben alleszins meer gemotiveerd dan ooit. Ik geef de droom nog niet op.'