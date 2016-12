Bij De Bruyne in Manchester: 'Opnieuw verhuizen zit er in de nabije toekomst niet in'

Kevin De Bruyne over...

... settelen in Engeland:

'Ik voel me hier echt goed. We zijn blij met hoe we leven, we zijn ons aan het settelen, ja. De voorbije jaren zijn hectisch geweest, het was de bedoeling om nu aan een lang project te beginnen. Opnieuw verhuizen zit er in de nabije toekomst niet in. (lacht) Niet zozeer omdat ik 25 ben, maar gewoon omdat alles hier top is. Wat ze ook voor jou regelen, het is perfect. Niet veel clubs kunnen dat zo goed. Manchester is een leuke stad om te wonen en City een grote ploeg, die misschien nog zonder de historie van de andere, traditionele clubs moet leven. Aan ons om die te schrijven.'

... samenwerken met Pep Guardiola:

'Enerzijds past hij zich aan, anderzijds wil hij altijd dominant voetballen en de anderen in moeilijkheden brengen. Probleem is dat veel ploegen ons zeer gesloten opvangen, zodat het sowieso zoeken is in dat deel van het veld. Waar Pep het meest door is verrast, is dat er hier nog steeds heel veel ploegen met lange ballen spelen. Hij denkt soms dat de ploegen gaan proberen te voetballen, omdat ze dat ook tegen andere teams doen, maar als het dan tegen ons is, is dat niet het geval. Ik denk dat het voor hem soms wat stom moet zijn. Hij steekt zoveel tijd en energie in het zoeken van dingen, waar de ruimte kan liggen, maar zegt dan tegen ons dat de tegenstander toch wel de lange bal zal gebruiken. Volgens mij moet hij soms denken: waarom doe ik dit allemaal?'

... het mislukte EK:

'Er was iets dat ontbrak. Overal. In de ploeg, ook in het land. Vanaf het begin, de eerste voorbereidingswedstrijd. Dat gevoel had ik. Iedereen zei: het gaat niet lukken, dat werkt niet. Ik vond: waarom zo negatief?! Ik snapte het niet. Dat het soms minder was in de voorbereidingsmatchen, oké, oefenwedstrijden kunnen zo weleens zijn, dat weet iedereen. Ik zou denken dat je je als land opstelt, dat iedereen er gaat achter staan. Maar ik had misschien wel wat het omgekeerde gevoel. Ik zou graag weten wat het juist was, zodat we het de volgende keer wél goed doen. In een seizoen heb je dat soms ook, een flow. Tijdens de kwalificatiecampagne hadden we dat, zeker in de aanloop naar Brazilië. Deze zomer niet. Wales en Portugal hadden dat wel, die zaten er volledig in, en wanneer dat gebeurt, geraak je er ook weer zeer moeilijk uit. Een toernooi is kort. Je moet dat beetje magie op dat moment hebben.'

