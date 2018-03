Blijft Batshuayi ook na dit seizoen in Dortmund?

Toen hij vorige maand voor Borussia Dortmund koos, had Michy Batshuayi keuze in overvloed. Vier clubs droegen zijn voorkeur en die van zijn entourage weg: FC Sevilla, AS Roma, Tottenham en Dortmund.

Eigenlijk had hij wel de bedoeling om in de Premier League te blijven, maar er kon geen sprake van zijn dat hij het statuut van doublure van Alvaro Morata zou inruilen om invaller voor Harry Kane te worden.

Aangezien Pierre-Emerick Aubameyang zou vertrekken wanneer de Rode Duivel kwam, leek de Duitse piste de interessantste op korte termijn.

Bij Borussia wreven ze zich in de handen. In die mate zelfs dat Bild er gewag van maakte dat het bestuur van geel-zwart misschien de 64 miljoen die ze van Arsenal kregen voor Aubameyang, aan het einde van het seizoen zouden uitgeven om Batshuayi definitief aan te trekken.

Volgens een ander gerucht, ditmaal van de Daily Mail, zou Chelsea bereid zijn tot een ruil van de Belg met het jonge Amerikaanse talent Christian Pulisic (19) van Dortmund, een naam die ook genoemd wordt bij Liverpool en Manchester United.

Het enige wat vandaag vaststaat, is dat er voor Roman Abramovitsj en zijn vertrouwelinge Marina Granovskaja van niks anders sprake kan zijn dan van uitleenbeurten zonder aankoopoptie. Heel wat kernspelers zouden nochtans steeds meer moeite hebben met de methodes van Antonio Conte. Men fluistert dan ook dat diens dagen geteld zouden zijn.

Ook de CEO van Dortmund, Hans-Joachim Watzke, bevestigde dat hij onmogelijk een uitleenbeurt met optie had weten te bedingen: 'Wanneer Roman Abramovitsj neen zegt, dan is het neen.' Het staat als een paal boven water dat Batshuayi niet van plan is terug te keren naar Londen als Conte daar nog een derde seizoen zou mogen blijven.