Bondscoach Engeland: 'De stijl die Martínez hanteert, past goed bij zijn spelers'

'De generatie spelers die België heeft, is exceptioneel', weet ook Gareth Southgate. 'In 2014 waren ze wat ongelukkig en 2016 zal als een teleurstelling voelen. Spelers als Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku zullen nog wel een tijdje voor de nationale ploeg uitkomen, maar er zijn ook spelers van rond de dertig. Voor hen is dit WK hét moment.

'Ik weet dat de stijl die Roberto Martínez hanteert zijn spelers goed past. Het duel met België zal voor ons een grote uitdaging worden.'

Martinez

Southgate en Roberto Martínez blijken elkaar goed te kennen. 'We kwamen elkaar geregeld tegen bij wedstrijden en spraken veel over voetbal. Als speler en trainer hebben we nooit tegen elkaar gespeeld. Wel deed ik mijn Pro Licence-cursus samen met Graeme Jones, al jaren zijn assistent. Toen ik bij Middlesbrough als manager begon, zat Roberto al in het vak.

'Wat hij bij Swansea en later bij Wigan deed was buitengewoon knap. Hij liet Swansea voetballen met de nadruk op balbezit. Ze maakten daarmee echt het verschil en boekten succes. Terwijl men dacht dat dat niet mogelijk was in de lagere divisies. Hij had een gestructureerde visie die ik toen nog niet had; bij Middlesbrough werd ik als speler van de ene op de andere dag manager. In de jaren dat ik hem daarna tegenkwam, was hij altijd bereid om te praten en zijn visie te delen. Roberto is echt een goeie man.'

Heropleving

Wat verwacht de Engelse coach van zijn eigen ploeg? Southgate: 'Tijdens het laatste WK kwamen we niet verder dan de groepsronde en het EK liep ook uit op een teleurstelling. Daarna was er in het team een gebrek aan vertrouwen en was er enigszins een vervreemding van het publiek. Die connectie met de supporters is aan het terugkomen, volgens mij zijn ze enthousiast over de jonge spelers.

'Als we spelen zoals ik denk dat we dat kunnen, dan kunnen we resultaten boeken die voor een opleving zorgt en mensen verrast. Zodat ze weer trots worden om Engeland te volgen. Dat is het eerste streven.'

'Voor het toernooi zelf is het makkelijk om een verwachting uit te spreken dat we een bepaalde ronde halen, maar dat weten we niet. We moeten eerst de groepsronde zien door te komen en dan zien wat er mogelijk is. Dat is een betere houding dan een angstige mindset waarbij je je afvraagt wat er mis kan gaan.'

Systeem

De ex-manager van Middlesbrough en de Engelse U21 maakt alvast geen geheim van welk spelsysteem hij in Rusland wil hanteren. 'Ik denk met drie man achterin, want me willen progressief zijn in balbezit, maar tegelijkertijd hebben we defensieve stabiliteit nodig om dat uit te kunnen voeren. Dat geeft een goeie balans. Veel spelers kunnen hierdoor dieper staan, terwijl er achterin nog steeds stabiliteit is.

'In de kwalificatie speelden we vaak met twee defensieve middenvelders, maar dat houdt de flow ietwat tegen op het moment dat we in balbezit zijn. Ik denk dat dit systeem past bij het profiel en de leeftijd van de spelers. We hebben creatieve vleugelverdedigers, terwijl het achterin goed staat.'

Arthur Renard