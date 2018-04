Bondscoach Martinez op Chinatrip

Geen AA Gent-Standard of KRC Genk-Club Brugge dit weekend voor Belgisch bondscoach Roberto Martínez. Wel twee wedstrijden uit de Chinese Super League. Zaterdag volgt hij het duel tussen Tianjin (met Axel Witsel) en Hebei, zondag vliegt hij naar Shanghai waar het Dalian van Yannick Carrasco een competitieduel speelt tegen Shenhua.

Twee basisspelers in de Chinese Super League, is dat verontrustend en de reden waarom hij ter plaatse gaat? Roberto Martínez: 'Op de korte termijn niet. Dat zag ik met Axel. Axel is geen speler die een veeleisende competitie nodig heeft om zijn beste niveau te halen. Dat heeft hij inmiddels al bewezen, iedere keer als hij terugkwam om met de nationale ploeg te spelen. Axel is fysiek zo sterk en als hij daar dagelijks blijft aan werken, zie ik geen problemen. Zeker niet nu zijn ploeg ook in de Aziatische Champions League speelt.

'Ik ben iets ongeruster voor Yannick met het oog op de toekomst. Zijn positie is wél nauw verweven met de eisen die een competitie stelt. Op de korte tijd ben ik minder ongerust, Yannick had verandering nodig. Over hem maakte ik me zorgen tijdens zijn eerste half jaar dit seizoen bij Atlético Madrid. Hij kwam er weinig aan spelen toe, had twijfels over zijn toekomst, twijfels over zijn lichaam. Er was een moment dat hij niet honderd procent fit was en niet goed kon presteren, terwijl hij voor zijn plaats moest vechten. Het is zeer moeilijk om dan honderd procent fit te geraken. Door zijn transfer moest hij wat minder wedstrijden spelen, maakte hij een nieuwe voorbereiding mee en kreeg hij de kans om te werken aan zijn knieproblemen die nu haast zijn verdwenen. Ook hij heeft een persoonlijke fitnesscoach en werkt haast individueel. En niet vergeten: nu is het hij mét twee andere buitenlanders en de rest. De focus ligt op hem. Hij heeft een belangrijke rol en kan zich niet verbergen. De eerste twee wedstrijden speelde hij als negen, maar nu, met een nieuwe coach, staat hij op links. De feedback is positief, maar ik wil het zelf eens zien.'