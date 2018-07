Bondscoaches in de vuurlijn

Joachim Löw was nog steeds bondscoach van Duitsland, Didier Deschamps van Frankrijk, José Pekerman bij Colombia, Carlos Queiroz bij Iran en Oscar Tabárez bij Uruguay.

Jorge Sampaoli is er ook bij in Rusland, maar vergeleken bij Brazilië wisselde hij van werkgever. Op het WK 2014 liep hij langs de lijn bij Chili, bij deze uitgave maakt hij zich uitermate druk als bondscoach van zijn eigen land, Argentinië. Na de desastreuze prestaties in de eerste twee matchen leek hij als eerste coach te vliegen, maar de kwalificatie voor de tweede ronde gaf hem nog wat uitstel.

De eerste bondscoach die op dit WK afscheid nam van zijn team, was een andere Argentijn. Héctor Cúper was met één miljoen euro de nummer tien op de loonranking van dit WK, maar drie opeenvolgende nederlagen was niet meteen waar Egypte op gerekend had. Cúper, die voor het eerst een nationaal elftal coachte, mocht derhalve beschikken, ook al was hij de man die de Farao's na 32 jaar nog eens op het WK had gebracht.

Verwacht wordt dat de komende dagen en weken een aantal van zijn 31 collega's zullen volgen. Het meest in de vuurlijn kwam de Duitse bondscoach Löw, die met 3,8 miljoen euro per jaar minder dan de helft opstrijkt van wat Fabio Capello vier jaar geleden kreeg bij de Russen, maar op deze uitgave de grootverdiener onder zijn collega's is, voor de Braziliaan Tite en de Fransman Didier Deschamps (allebei 3,5 miljoen). Löw tekende net voor de afreis naar Rusland nog een nieuw contract tot 2022, net als Belgisch bondscoach Roberto Martínez, maar dat wil allemaal niets zeggen wanneer de emoties hoog oplaaien.

Dus is de vraag: wie is de volgende? En wie van de anderen haalt het einde van het jaar?