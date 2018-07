Brazilianen als helden ontvangen in Kazan

Op foto's en filmpjes is te zien hoe honderden supporters de Seleçao feestelijk ontvangen aan het Mirage-hotel in Kazan, hun verblijf voor vandaag en morgen. De Rode Duivels maken deze namiddag de transfer vanuit Moskou en komen later aan in Kazan.

Lees verder onder de beelden

BRASIL EM KAZAN!



Torcida canarinho em festa. Brasil desembarcou em Kazan, palco do duelo com a Bélgica na sexta-feira (6). #GazetanaRússia #Copa2018 pic.twitter.com/W9Mbz4TDD4 — Esportiva (@gpesportiva) July 5, 2018

Russische media melden intussen dat de burgemeester van Kazan de Braziliaanse vedette Neymar een stuk grond belooft als hij een hattrick maakt tegen de Rode Duivels. 'We wilden iets speciaals doen,' zei Ilsur Metshin aan het nieuwsagentschap TASS. 'Als hij een hattrick maakt, zullen we een sponsor vinden om hem een stuk grond te geven. Kan je je inbeelden wat het moet zijn om naast Neymar te wonen?'

In Kazan is intussen ook een reusachtige muurtekening van Neymar aangebracht. De derde al van een speler op dit WK, want eerder kregen ook Lionel Messi en Cristiano Ronaldo al een muurtekening bij hun passage in Kazan.

Brazilië - België is trouwens de laatste WK-wedstrijd die in Kazan wordt gespeeld, dus Eden Hazard hoeft niet meer op een muurtekening te rekenen...