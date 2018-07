Brazilianen gaan door naar kwartfinales

Om een plaats bij de laatste vier staat de vijfvoudige wereldkampioen vrijdagavond in Kazan tegenover België of Japan, die elkaar maandagavond in Rostov partij geven.

Brazilië, dat op de linkerflank de geblesseerden Douglas Costa en Marcelo moest missen, startte met de verwachte elf. De Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio toverde één verrassing uit de sombrero. Hij gaf in zijn driemansverdediging veteraan Rafael Marquez het vertrouwen. Miguel Layun verhuisde daardoor naar de bank. De 39-jarige Marquez, oud-speler van Monaco en Barcelona, kreeg al invalbeurten tegen Duitsland en Zuid-Korea en werd zo na zijn landgenoot Antonio Carbajal en de Duitser Lothar Matthäus de derde speler in de geschiedenis die op vijf WK's in actie kwam. Nu is hij na doelman Carbajal ook de tweede speler die op vijf WK's een basisplaats kreeg.

Mexico zette meteen hoog druk om de Braziliaanse balgoochelaars zo weinig mogelijk ruimte te gunnen. Dat lukte en Mexico was in de aanvangsfase dan ook de beste ploeg. De eerste grote kans was na 25 minuten wel voor Brazilië. Standard-doelman Guillermo Ochoa bracht redding op een poging van Neymar.

Brazilië nam de partij steeds meer in handen, maar gescoord werd er niet in een aangename eerste helft, waarin het balbezit netjes verdeeld werd.

Aan de tweede periode begon Mexico met Layin in plaats van Marquez. De 145-voudige international had het nochtans goed gedaan, mogelijk had hij te veel last van de extreme hitte. Kort na de pauze moest Ochoa redding brengen op een knal van Coutinho. In de zesde minuut was het wel raak. Neymar gleed de voorzet van Willian in doel, goed voor zijn zesde doelpunt op een WK, het tweede in Rusland. Mexico had geen reactie in huis en Brazilië ging verwoed naar een tweede doelpunt op zoek. Een ijzersterke Ochoa hield zijn ploeg in de wedstrijd.

Twintig minuten voor tijd was er opschudding toen Neymar kermend van de pijn op de grasmat lag. Layun was even gemeen op zijn enkel gaan staan. Ondanks al het theater van de Braziliaanse ster, zag de videoref er geen graten in. Twee minuten voor tijd trok "Man van de Match" Neymar ook sportief nog eens de aandacht. Hij sneed door de Mexicaanse defensie en leverde de net ingevallen Firmino de 2-0 op een presenteerblaadje.

Neymar en Firmino scoorden het 227e en 228e Braziliaanse doelpunt in de WK-geschiedenis. Daarmee is Brazilië nu alleen recordhouder. Duitsland zit aan 226 WK-doelpunten. In de kwartfinales zal Brazilië niet kunnen rekenen op Casemiro. Hij kreeg een tweede geel op dit WK en is geschorst tegen België of Japan.