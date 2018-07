Brazilië - België: 16 jaar later krijgen Rode Duivels hun kans op revanche

We schrijven 17 juni 2002. In de achtste finales van het WK voetbal in Japan en Zuid-Korea staat België tegenover Brazilië. De Rode Duivels spelen goed tegen de toernooifavoriet en komen na 35 minuten spelen zelfs op voorsprong, dankzij een kopbaldoelpunt van Marc Wilmots. Dolle vreugde bij de Belgische fans, tot de Jamaicaanse scheidsrechter Peter Prendergast het doelpunt afkeurt wegens een lichte duwfout van de Belgische aanvoerder op Roque Junior. Nochtans had geen commentator, toeschouwer of speler een fout gezien. België verliest het duel uiteindelijk met 2-0, na doelpunten van Rivaldo en Ronaldo. De Brazilianen stoten door tot de finale en winnen die tegen Duitsland.

Voor veel fans een nooit echt helemaal verwerkt trauma. Vooral omdat Prendergast, die zijn fluitje intussen al lang heeft opgeborgen, in Gazet van Antwerpen enkele jaren geleden nog zei dat hij die goal vandaag opnieuw zou afkeuren. 'De duw van Wilmots gebeurde voor hij en Roque Junior in de lucht gingen en is op de tv-beelden niet te zien, maar hij was er wel. Het ging misschien om een lichte duw, maar een duw is een duw,' zo verdedigde hij zijn beslissing. Prendergast ontkende ook dat hij tijdens de rust zijn fout heeft toegegeven aan Wilmots, zoals de voormalige bondscoach beweerde.

Bij de toenmalige nationale ploeg leefde het idee dat er toen veel meer mogelijk was. Ex-Rode Duivel Jacky Peeters, op dat WK de vaste rechtsback van België, zei in een reportage in Sport/Voetbalmagazine: 'Dat WK was een van de mooiste momenten in mijn carrière, maar de wrange nasmaak proef ik nog altijd. Die zal nooit verdwijnen. Altijd keert die vraag terug: wat als? Want we hadden Brazilië kunnen verslaan, wij waren de betere ploeg. En als je weet dat Brazilië dat WK uiteindelijk wint, tja... We waren echt aan het groeien in het toernooi. Net zoals dat met de Rode Duivels in Mexico '86 gebeurde. Het begon in onze kopjes te spelen: wij konden de ploeg van Japan 2002 worden. Maar die droom heeft Prendergast ons ontnomen. Van de 23 jongens die er in Zuid-Korea en Japan bij waren, zal er niemand ooit die naam vergeten.'

Aanstaande vrijdag is het, na zestien jaar, eindelijk tijd voor revanche. Afspraak om 20 uur Belgische tijd in Kazan.