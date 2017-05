Broos: 'Kreeg geen enkele aanbieding uit België'

Kameroen is al zeker van deelname aan de Afrika Cup 2019, want het organiseert dat toernooi zelf. Toch zit er druk op de ketel voor Hugo Broos. 'In dit land is er altijd en overal druk. De ploeg is automatisch geplaatst, dat klopt, maar we spelen toch mee in een kwalificatiepoule. Onze resultaten tellen dan wel niet mee, ik weet toch wat mijn opdracht is: eerste worden. We beginnen in juni tegen Marokko en ik weet nu al: indien we die match niet winnen, wordt het al warm onder mijn voeten. Ik zeg niet dat ze me dan zouden ontslaan, want ik heb toch wat krediet opgebouwd, maar dat krediet smelt zo snel als sneeuw in de zon. Dat kan heel rap gaan. Het woord 'geduld' kennen ze niet in Kameroen. Alles gebeurt op korte termijn, dat is een zwak punt van dit land.'

Maar eerst is er in juni nog de Confederations Cup in Rusland. Dan weten we wat Kameroen echt in zijn mars heeft. Broos: 'Inderdaad. Deze Confederations Cup is de best mogelijke test voor ons, een manier om erachter te komen wat we buiten Afrika voorstellen. Maar ik heb iedereen in Kameroen al verwittigd: we kunnen niet naar Rusland afreizen met de ambitie het toernooi te winnen. Kijk wie er in onze poule zit: Duitsland, Chili en Australië. We kunnen op deze Confederations Cup vierde of vijfde worden. Niet lager, maar ook niet hoger.'

Aan de slag in België

Zijn contract met de Kameroense bond loopt nog een jaar, maar het is niet zeker dat Broos dat uitdoet. Er was ook al interesse van andere Afrikaanse landen. Ghana en Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Broos bevestigt: 'En nog door andere landen. Er is wel nooit iets concreet geworden. In sommige gevallen bleef het bij één telefoongesprek, in andere gevallen is er wat meer gepraat. Ik moet aan mijn toekomst denken, mijn contract met Kameroen loopt af in februari 2018. Ik weet niet eens of ik nog in functie zal zijn op de Afrika Cup 2019. Met de bond van Kameroen heb ik ook over een contractverlenging gepraat, maar daar is evenmin iets concreet geworden. We hebben nog niet echt rond de tafel gezeten. De kansen dat ik hier begin 2019 nog bondscoach ben, zijn 50-50.'

En is er na de winst in de Afrika Cup nog belangstelling vanuit België geweest om een club te trainen? Broos: 'Geen enkele. Er was een tijd dat die afwezigheid van belangstelling uit België me verraste, kwaad maakte, frustreerde. Die fase ben ik ondertussen door. Als dat nog niet verandert na winst van de Afrika Cup, dan betekent dat zeker dat Hugo Broos een slechte trainer is voor de Belgische competitie. Wat wil je dat ik daaraan doe?'

