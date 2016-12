Brugge verliest ook laatste partij in Champions League: 0-2

Het is pas de tweede keer sinds Anderlecht in het seizoen 2004-05 dat een Belgische ploeg geen punten haalt in de CL-groepsfase.

Club Brugge startte zonder een boel sterkhouders, die mochten rusten in het vooruitzicht van de topper van zondag tegen Anderlecht. De Bruggelingen kregen toch de eerste grote kans in het Jan Breydelstadion. Ricardo van Rhijn testte met een stevige knal of Kopenhagen-doelman Robin Olsen wakker was. Het waren echter de Denen die snel op voorsprong kwamen via een Brugse owngoal. Na acht minuten week een vrije trap af op Brandon Mechele. Doelman Ludovic Butelle had geen kans. De 0-2 kwam er opnieuw na een standaardsituatie. Mathias Jorgensen troefde Mechele af op een hoekschop, waardoor het team van Michel Preud'homme voor een bijzonder zware opdracht stond. Een gretiger Kopenhagen kon de score nog verder uitdiepen, maar de landskampioenen van België en Denemarken gingen rusten bij een 0-2 stand.

Porto met 5-0

In een zoutloze tweede helft bleef Club Brugge ongeïnspireerd voetballen, terwijl Kopenhagen controleerde. Aan de score veranderde niets meer. Blauw-zwart kon dus geen revanche nemen voor de 4-0 nederlaag in de vorige confrontatie met de Denen.

In de andere wedstrijd in groep G won FC Porto met 5-0 van Leicester City dankzij treffers van Silva (6., 64. pen), Corona (26.), Brahimi (44.) en Jota (77.). Door de zege verzekerden de Portugezen, zonder Laurent Depoitre op het wedstrijdblad, zich van kwalificatie voor de achtste finales. FC Kopenhagen gaat verder in de 16e finales van de Europa League. Groepswinnaar Leicester telt 13 punten en gaat in de eindstand FC Porto (11 ptn), FC Kopenhagen (9) en Club Brugge (0) voor.

Tottenham naar Europa League

Tottenham Hotspur wist zich te verzekeren van een ticket voor de zestiende finales van de Europa League. De Spurs klopten CSKA Moskou op Wembley met 3-1. Bij Tottenham vierde Rode Duivel Toby Alderweireld na bijna twee maanden blessureleed zijn comeback.

Tottenham en CSKA Moskou konden zich niet meer plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League, maar maakten beiden wel nog kans op de derde plaats. De Spurs wilden de derde plaats veilig stellen en begonnen het gretigst aan de partij, maar Dzagojev (33.) tekende bij de eerste tegenprik voor de 0-1. Nog voor de rust boog Tottenham, via doelpunten van Alli (38.) en Kane (45.+1), de achterstand om. In de tweede helft ging de thuisploeg op zoek naar de derde treffer, maar de Russische defensie stond lange tijd pal. Pas in het slotkwartier scoorde Alli (77.) via Moskou-keeper Akinfejev de bevrijdende 3-1. Jan Vertonghen speelde de hele partij in de Tottenham defensie, terwijl Toby Alderweireld halfweg de tweede helft zijn terugkeer vierde, nadat een beenblessure hem bijna twee maanden van het veld hield.

In de andere match in poule E rekende Bayer Leverkusen in eigen huis makkelijk af met AS Monaco, dat al zeker was van groepswinst. Het werd 3-0. Monaco (11 punten) wint de groep, voor Leverkusen dat een punt minder telt en ook doorstoot in de Champions League. Tottenham (7 punten) moet tevreden zijn met de derde stek en het vangnet van de Europa League, terwijl CSKA Moskou (3 punten) het Europese toneel verlaat.

(Belga/RR)