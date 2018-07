Buitenlandse pers looft Rode Duivels na 'zinderend voetbalgevecht' tegen Brazilië

"België bracht een briljante prestatie op de mat en kegelde vijfvoudig winnaar Brazilië uit het toernooi", opent de BBC. "De gouden generatie is eindelijk volwassen. Dit Belgische team met Premier League-winnaars heeft energie en vertrouwen, en velen vragen zich af of de ploeg eindelijk kan oogsten. Brazilië startte het toernooi met veel optimisme, maar moet onvervuld vertrekken, met Neymars theater als een van de gespreksonderwerpen van het toernooi. De Seleção was een ander elftal dan datgene dat vier jaar geleden in de halve finales sneuvelde na een schaamtelijke 7-1 nederlaag tegen Duitsland. Maar dit is een nieuwe pijnlijke exit."

Martinez krijgt lof in Spanje

De Spaanse media wijzen fijntjes op de verdienste van bondscoach Roberto Martinez, een Spanjaard en architect van het Belgische succes. "Martinez zet de voetbalwereld op zijn kop", schrijft Marca. "De zege tegen Brazilië vergroot de figuur van de coach en maakt van hem de trainersrevelatie van Rusland 2018. Het is niet verrassend dat zijn naam klinkt om Hierro bij Spanje op te volgen. België voerde het meesterplan van 'Bob' tot in de perfectie uit om zich voor de tweede keer in zijn geschiedenis in de halve finales te hijzen."

Ook in AS krijgt Martinez lof. "België maakte in een memorabele wedstrijd een einde aan de Braziliaanse droom. Dit was zo een van die partijen die jarenlang bijblijft. Na een eerste helft van België waarin Martinez zich soeverein toonde boven Tite, antwoordde Brazilië met de trots van een kampioen in een tweede helft waarin geen tijd was om te ademen. Het tactisch plan van Martinez verdient lof." "

Sportieve wraak

"Aan het einde van een spannende, gespannen en verrassende partij klopte België Brazilië met 2-1 na in de eerste helft dodelijk toe te slaan en in de tweede helft heroïsch te overleven," klinkt het in de Italiaanse Gazzetta dello Sport.

Ook bij onze noorderburen maakten de Belgen indruk. "België schakelt Brazilië uit in zinderend voetbalgevecht", titelt Voetbal International (VI). "De Rode Duivels stonden in de slotfase op instorten, maar trokken de 1-2 overwinning over de streep. Een tactisch onbenul werd Roberto Martinez genoemd in binnen- en buitenland. De bondscoach nam tegen Brazilië sportieve wraak. Juist zijn tactische vondsten - Romelu Lukaku vanaf rechts, Marouane Fellaini erbij op het middenveld, Jan Vertonghen bij balverlies linksback en een vrije, aanvallende rol voor Kevin De Bruyne - maakten het verschil."