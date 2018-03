Bundesliga: Hamburger SV gelooft niet meer in het behoud

Zaterdag krijgt toekomstig Duits kampioen Bayern München het bezoek van Hamburger SV. Het contrast tussen beide Traditionsvereine was nooit groter dan vandaag. Terwijl het sterrengezelschap uit Beieren afstevent op een 27e titel, de zesde opeenvolgende, lijkt het er sterk op dat HSV voor het eerst degradeert naar de 2. Bundesliga.

Een kaakslag voor de zesvoudig kampioen en drievoudig bekerwinnaar, oordeelt clubicoon Uwe Seeler (81), met 507 treffers in 587 officiële duels een legende. 'Ik kan jammer genoeg niet helpen. Mij werd altijd geleerd dat een inwoner uit Hamburg nooit opgeeft.'

Tegen het op twee na laatste FSV Mainz 05 (24 punten) werd gepoogd de laatste strohalm te grijpen om alsnog de kloof te verkleinen, want Hamburg stond met FC Köln na 24 speeldagen laatste met zeven punten achterstand. Zelfs de op twee na laatste plek geeft nog geen zekerheid, want dan volgt een dubbel degradatie-promotieduel tegen de derde uit de 2. Bundesliga.

Weinig hoopgevend is dat de 1-0 bij Werder Bremen het elfde opeenvolgende competitieduel betekende zonder zege. Terwijl net een reeks van goede resultaten nodig is voor trainer Bernd Hollerbach, die op 22 januari Markus Gisdol verving.

Terwijl bij de eigen aanhang het ongenoegen toeneemt - vuurwerk zorgde al voor het tijdelijk stilleggen van het duel in Bremen - lijkt het er sterk op dat intern al een scenario werd gemaakt bij degradatie. Want ook in 2014 en 2015 eindigde HSV al eens zestiende, gevolgd door een tiende - na een injectie van 38 miljoen euro door ondernemer-sympathisant Klaus- Michael Kühne - en veertiende plaats in de eindstand.

Heribert Bruchhagen, als voorzitter van de raad van bestuur, en clubpresident Bernd Hoffmann krijgen al maanden geen grip op de chaos in de vereniging : een grote interne verdeeldheid, rijden onder invloed door het Zwitserse jonge talent Vasilije Janjicic (19) én belabberd verkrampt voetbal.

De sportieve crisis bij HSV kostte donderdag de kop van Bruchhagen en sportief directeur Jens Todt, beide mannen werden ontslagen door de beheerraad. Directeur Frank Wettstein neemt voorlopig alle operationele taken op zich.