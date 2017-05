Canelas 2010: het meest gevreesde voetbalteam van Portugal

In oktober vorig jaar begon Canelas 2010, een amateurvoetbalteam uit Portugal, aan een opmerkelijke reeks van tien overwinningen op een rij, zonder tegendoelpunt. De club kreeg plots zelfs uitzicht op promotie naar derde klasse. Een fenomeen, waar in normale omstandigheden tal van scouts op af zouden komen. Maar hier gebeurde dat niet om de simpele reden dat er ... niets te zien was.

Want de tien met 3-0 gewonnen matchen werden nooit gespeeld omdat geen enkel team uit de reeks het nog wilde opnemen tegen Canelas 2010. De spelers waren te gewelddadig, te intimiderend. In oktober 2016 kwamen de voorzitters van de andere clubs bij elkaar tijdens clandestiene meetings. Ze kwamen tot een bijna unaniem besluit: ze weigerden om tegen Canelas te voetballen, ook al leverde hen dat een boete van 750 euro op en verlies met 3-0-cijfers.

Manuel Gomes, de voorzitter van Grijo, een van de teams, zei: 'Er is dwang, intimidatie, en scheidsrechters hebben de moed niet om in rapporten te schrijven wat er echt gebeurd is. Deze problemen slepen al jaren aan, en ze zijn zeer ernstig. We hebben beslist dat er iets moest gebeuren.' Tik op Youtube 'Canelas' in en dan wordt meteen duidelijk wat Gomes bedoelt.

Kniestoot aan de scheidsrechter:

Nu, Canelas 2010 is niet zomaar een ploeg, weet The New York Times. Kapitein Fernando Madureira is, naast aanvoerder van Canelas, namelijk ook de leider van de Super Dragons, de machtigste en meest gevreesde ultra's van FC Porto. De meerderheid van zijn ploegmaats bij Canelas bezetten ook hoge posten bij de ultra's. Als zij tegen een tegenstander of een scheidsrechter zeggen dat ze 'weten waar zijn familie woont', dan is dat niet zomaar een loos dreigement.

The New York Times ging Madureira opzoeken in Porto. De leider van de Super Dragons verdedigt zich: 'In de Super Dragons hebben we good guys en bad guys. We hebben drugdealers, moordenaars, maar ook goeie mensen. Alles wat in de maatschappij voorkomt, zie je ook bij de Super Dragons.'

Hij vindt het dan ook niet kunnen dat zijn team door de boycot van de tegenstanders niet meer aan voetballen toe komt. 'Als je een Afrikaan, een zigeuner of een Chinees niet zou laten spelen, zou dat discriminatie zijn. Waarom geldt dat ook niet voor een ultra?' Misschien vanwege het geweld op het veld, oppert de reporter van NYT voorzichtig. 'De video's op YouTube zijn van twee jaar geleden en ze komen uit één wedstrijd. De media zijn alleen maar geïnteresseerd omdat ik er speel.'