Carl Hoefkens: 'Je kan in Gibraltar goed je brood verdienen'

Als het een beetje meezit, kunnen de Rode Duivels zondag geplaatst zijn voor het WK. De Belgen hebben dan wel een zes op zes nodig tegen Gibraltar (vanavond) en Griekenland (zondagavond in Pireus, Athene), terwijl de Bosniërs dat niet mogen halen tegen Cyprus (vanavond in Nicosia) of zondag tegen Gibraltar, dat zijn thuiswedstrijden in Portugal afwerkt omdat het eigen nationaal stadion nog steeds niet beschikbaar is. In het andere geval valt een beslissing op 7 of 10 oktober. De Rode Duivels moeten dan naar Sarajevo, vooraleer ze thuis Cyprus ontvangen.

...