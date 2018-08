Carlo Ancelotti: Napels zien en winnen

Zo'n 4000 Napolifans zijn op zaterdagavond 28 juli opgedaagd voor het supportersfeest op de piazza van Dimaro, het dorpje in de Dolomieten waar het oefenkamp van SSC Napoli 's anderdaags begint. Na de speeches op het podium mogen de spelers op de karaokemachine een liedje zingen. Geboren en getogen Napolitaan Lorenzo Insigne brengt, geflankeerd door Marek Hamsik en nieuwkomer Simone Verdi, een indrukwekkende versie van een liefdeslied in het Napolitaans, ' O surdato 'nnamurato'. Daarna breekt nog meer applaus los, wanneer het de beurt is aan de nieuwe trainer. Of Carlo Ancelotti (59) straks het gewenste sportieve resultaat haalt, staat nog niet vast, maar dat er in zijn gezelschap in Napels lekker zal gegeten worden, en dat hij graag en goed zingt, wel.

