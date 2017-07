Carrick: 'Aanpassen aan Man United wordt een uitdaging voor Lukaku'

Michael Carrick is sinds het vertrek van Wayne Rooney naar Everton de langst dienende speler bij The Red Devils en werd gepromoveerd tot kapitein. Hij zegt dat de verwachtingen en de druk veel hoger zullen liggen in Manchester. Romelu Lukaku en Carrick hebben net hun eerste wedstrijd samen achter de rug. Ze wonnen die met 2-5 van LA Galaxy en Lukaku kwam niet tot scoren.

'De stap van Everton naar Man United is gigantisch', zegt Carrick in The Guardian, 'dat herinner ik me nog van toen ik van Tottenham naar deze club kwam. Het is moeilijk uit te leggen aan mensen die niet in dezelfde situatie hebben gezeten. Hij zal wellicht hetzelfde ervaren als ik toen, ook omdat hij de Premier League al goed kent. Dat is zeker een pluspunt voor hem.'

Sinds 2012 heeft Lukaku al 85 doelpunten gescoord in de Engelse competitie, alleen Sergio Agüero doet beter. 'Toch is de druk die je bij deze club krijgt opgelegd nergens mee te vergelijken. Alles wordt hier zoveel meer uitvergroot dan dat hij gewend is.'

'Lukaku heeft nog maar een trainingsweek en een wedstrijd achter de rug, dus is het nog te vroeg om een oordeel over hem te vellen. We weten wat hij kan en waarom hij hier is, dus op dat vlak zijn er geen verrassingen. Hij is naar hier gekomen om doelpunten te maken en dat zal hij ook wel doen. Daar ben ik vrij zeker van.'

Romelu is Ibra niet

Wayne Rooney werd als pasmiddel gebruikt in de transfer van Romelu Lukaku naar Old Trafford, toch is Lukaku de man die in de eerste plaats Zlatan Ibrahimovic moet doen vergeten. De Zweedse spits scoorde in één seizoen 28 goals voor de club. 'Hij was uitstekend voor ons', oordeelt Carrick. United-coach José Mourinho heeft intussen al toegegeven dat een nieuw contract voor de Zweed nog altijd tot de mogelijkheden behoort.

'Rom is Rom en Zlatan is Zlatan. Iedereen is zichzelf en het is niet eerlijk om met anderen vergeleken te worden. Lukaku zal beoordeeld worden op dezelfde manier als alle anderen. Er zal vooral gekeken worden naar wat hij dit seizoen op het veld laat zien. Ik ben er zeker van dat hij er klaar voor is en dat hij het goed zal doen.'

De woorden van Carrick tonen aan dat hij gelooft in de Belgische spits. De kapitein probeert de Rode Duivel te motiveren, maar tegelijk legt hij ook wel veel druk bij Lukaku. Manchester United zal in ieder geval de allerbeste Lukaku nodig hebben, want de ambitie voor dit seizoen is om kampioen te spelen. 'We sloten vorig seizoen af met een trofee (de Europa League), en we stappen met een goed gevoel het nieuwe seizoen in', besluit Carrick.