Cavani verkozen tot beste speler in Ligue 1, gala-avond voor Monaco

De Uruguayaanse aanvaller was afgelopen seizoen goed voor 35 doelpunten in 35 wedstrijden voor Paris Saint-Germain. In de voorbije vijftig jaar deed enkel z'n ex-ploegmaat Zlatan Ibrahimovic met 38 treffers beter. Cavani kreeg de meeste stemmen van spelers, trainers en voorzitters van alle clubs uit de Franse competitie en liet zo ploegmaat Marco Verratti, Bernardo Silva (AS Monaco) en Alexandre Lacazette (Olympique Lyon) achter zich. Die laatste mocht de prijs vorig jaar in ontvangst nemen.

Mbappé en Subasic triomferen

Cavani was de uiteindelijk de enige Parisien die in de prijzen viel. De overige drie trofeeën gingen naar de concurrent uit Monaco. Wat betreft de prijs voor grootste talent in de Ligue 1 was er nauwelijks discussie. Kylian Mbappé kwam afgelopen seizoen volledig tot ontbolstering in het prinsdom, wat resulteerde in 14 doelpunten en 8 assists. Daarnaast was de 18-jarige revelatie ook goed voor 6 goals in de knock-outfase van de Champions League.

Zijn fantastische seizoen levert Mbappé - die in maart door Franse bondscoach Didier Deschamps voor het eerst werd opgroepen voor de nationale elf - naast de trofee ook steevast de vergelijking met Thierry Henry op. Leuk detail: Mbappé werd dit seizoen de jongste speler ooit die een hattrick wist te scoren in de Franse competitie. Hij wiste daarmee het record van Henry uit 1995 van de tabellen. In de strijd om de trofee voor belofte van het jaar haalde Mbappé het van ploegmaat Thomas Lemar, Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain) en Wylan Cyprien (OGC Nice).

Naast Mbappé behoorde ook Danijel Subasic - de doelman van AS Monaco - tot de laureaten. Hij werd boven Anthony Lopes (Olympique Lyon), Baptiste Reynet (Dijon) en Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) verkozen tot Doelman van het Jaar. Het Kroatische sluitstuk speelde de voorbije vijf seizoenen bijna 250 wedstrijden voor de Monegasken. Hij maakte de promotie uit de Ligue 2 mee, maar zal met de nakende titel pas dit seizoen zijn eerste prijs op het hoogste niveau pakken. Met 16 clean sheets heeft Subasic een groot aandeel in het kampioenschap.

Beste coach

Verder viel ook trainer Leonardo Jardim in de prijzen. In z'n derde seizoen als coach in het prinsdom loodste hij de club naar de halve finales van de Champions League en de Coupe de France en bereikte hij de finale van de Coupe de la Ligue. Jardim slaagde erin om Monaco geruime tijd op vier fronten actief te houden en werd mede daarom verkozen tot Trainer van het Jaar. Hij haalde het in de stemronde van Unai Emery (Paris Saint-Germain), Lucien Favre (OGC Nice) en Jocelyn Gourvennec (Bordeaux). Jardim is pas de derde niet-Franse trainer die de prijs wint, na Eric Gerets (in 2009 met Olympique Marseille) en Carlo Ancelotti (in 2013 met Paris Saint-Germain).

Met John Bostock viel ook een oude bekende in de prijzen. De voormalige aanvaller van Antwerp en OH Leuven verdedigde het voorbije seizoen de kleuren van RC Lens en werd verkozen tot beste speler in de Ligue 2. Tot slot blijft N'Golo Kanté in de prijzen vallen. Nadat hij zowel door de Engelse pers en de spelers uit de Premier League tot beste speler in de Engelse competitie werd verkozen, werd de middenvelder van Chelsea maandagavond uitgeroepen tot beste Fransman in het buitenland.