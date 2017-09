Cedomir Janevski schrijft geschiedenis in Macedonië

Donderdag speelt Cedomir Janevski (56) met Vardar Skopje uit bij Rosenborg Trondheim zijn tweede poulewedstrijd. De eerste verloor het met 0-5 van Zenit Sint-Petersburg. Op 19 oktober ontvangt de Macedonische kampioen Real Sociedad, de derde tegenstander in Groep L.

In de play-offs schakelde Vardar het Turkse Fenerbahçe uit. Meteen een groot succes voor Janevski, want nooit eerder slaagde een Macedonische ploeg erin zich te kwalificeren voor de poules van de Europa League. Het is eens iets anders dan met Mons, Moeskroen en Waasland-Beveren tegen de degradatie strijden zoals de voorbije jaren. 'Ik wou een ploeg leiden die voor de prijzen en voor Europees voetbal kan spelen', zegt de Belgische Macedoniër die ook al bondscoach van Macedonië is geweest. 'Ik wist dat hier mogelijkheden waren. De eigenaar van de club is een Russische zakenman die eerst het handbal naar de Europese top bracht en die sinds drie jaar ook in het voetbal investeert. Hij bouwde buiten de stad al een oefencomplex met hotel en gras- en kunstgrasvelden en al wat er nog meer nodig is. Zo vind je er in België maar heel weinig. Natuurlijk, de ploeg is nog onervaren in Europa. Maar we hopen toch te verrassen zoals we tegen Fenerbahçe deden. Al blijft de competitie de prioriteit.'

Met Stephan Van der Heyden haalde Janevski al een Belgische assistent naar Skopje. 'De eigenaar wil meer kwaliteit in de club brengen, in de spelersgroep maar ook in de staf. En Stephan werkte toch vijf jaar voor Club Brugge.' Janevski groeide op in Skopje, waar zijn moeder en zus nog altijd wonen. 'Ik ben er wel al 28 jaar weg, maar kom er nog elk jaar op vakantie. Ik ken de taal en de mentaliteit en dat maakt het voor mij hier makkelijker om mij te integreren dan in alle andere Europese landen waar ik al werkte.'