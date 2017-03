Celtic op zoek naar Europees record

In zijn eerste maanden als manager van Celtic Glasgow kreeg Brendan Rodgers (ex-Liverpool) deze zomer nog flink wat kritiek te slikken van pers en publiek. In de competitie behaalde het door het gebrek aan tegenstand de nodige punten, maar Europees bleek zijn ploeg kwetsbaar... met als triest dieptepunt een 7-0-pandoering op het veld van FC Barcelona op de openingsspeeldag in de Champions League.

