Champions en Europa League: impressies vanop het gala in Monaco

Monaco biedt elk jaar weer hetzelfde beeld. Een brandende zon, een azuurblauwe lucht, dure sportauto's, kortgerokte en zwaar geparfumeerde vrouwen, glinsterende diamanten, het geruis van de Middellandse Zee, peperdure jachten als symbool voor de buitenissige rijkdom. Het ritme waarin er in deze ministaat wordt geleefd lijkt nooit te veranderen. Monaco, het fiscaal paradijs - 'een klein vlekje van rede in een wereld waar de belastingdruk tirannieke proporties heeft aangenomen', zoals de Britse schrijver Anthony Burgess het ooit definieerde -, is gebouwd op een artificiële voedingsbodem. Een stad waarin je vooral gezien moet worden, een oord van decadentie.

