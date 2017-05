Champions League: de mogelijke tegenstanders van Anderlecht en Club Brugge

Het voetbalseizoen in Europa loopt op zijn laatste benen en dus raken stilaan alle plaatsen in (de voorrondes van) de Europa League en de Champions League van volgend seizoen ingevuld.

Champions League

Wat de Champions League betreft, is Anderlecht als Belgisch kampioen rechtstreeks geplaatst voor de poulefase. Het komt bij de loting sowieso in pot 3 (van 4) terecht.

Pot 1 is voorbehouden voor de kampioenen van de acht grootste competities - één van hen wordt dus al zeker tegenstander van Paars-wit: Real Madrid, Bayern München, Chelsea, Juventus, AS Monaco, Benfica, Spartak Moskou en Shakhtar Donetsk. Pot 2 zal waarschijnlijk bestaan uit FC Barcelona, Atletico Madrid, PSG, Borussia Dortmund, Manchester City, FC Porto, Manchester United en Sevilla, dat zich als enige van die acht nog moet zien te kwalificeren via de vierde voorronde.

In dezelfde pot als Anderlecht zit ook zeker het Zwitserse Bazel, zo goed als zeker Tottenham en mogelijk Napoli, Dynamo Kiev, Ajax, Olympiakos en Liverpool. Napoli kan nog in pot twee terecht komen, als het zich kwalificeert en Sevilla niet. Voor Tottenham geldt dat als zowel Sevilla als Napoli zich niet weet te kwalificeren voor de poulefase.

Die laatste vijf moeten zich, net als Sevilla, nog kwalificeren en zijn, met uitzondering van Olympiakos (want kampioen in Griekenland), mogelijke tegenstanders van Club Brugge in het niet-kampioenenspoor van de vierde voorronde van de Champions League, op voorwaarde natuurlijk dat Blauw-zwart de derde voorronde overleeft.

Club is in het niet-kampioenenspoor van de derde voorronde reekshoofd en treft het Zwitserse Young Boys, het Franse Nice, het Turkse Basaksehir, het Roemeense Steaua Boekarest of de runner-up uit Griekenland, wellicht PAOK.

Bereiken de West-Vlamingen de laatste voorronde, dan zijn ze daarin zo goed als zeker geen reekshoofd en treffen ze dus mogelijk een van bovengenoemde toppers. Ook Dynamo Kiev en Ajax moeten zich nog kwalificeren voor die vierde voorronde. Slaagt Club Brugge er toch in de poulefase te bereiken, dan zal het bij de loting waarschijnlijk in pot 4 zitten.

De derde voorronde wordt gespeeld op 25 en 26 juli (heen) en 1 en 2 augustus (terug), de vierde voorronde vindt plaats op 15 en 16 augustus (heen) en 22 en 23 augustus (terug). De loting voor de poulefase gaat door op 24 augustus.

Europa League

Voor de Europa League liggen de kaarten nog niet zo duidelijk. Zulte Waregem is als bekerwinnaar zeker van de poulefase, maar zal wel in de laagste pot vier ondergebracht worden.

AA Gent, dat als derde eindigde in de Jupiler Pro League, moet twee voorrondes spelen, maar is telkens reekshoofd en vermijdt dus zware kleppers als AC Milan, Athletic Bilbao, Zenit Sint-Petersburg, PSV en Everton.

Ook RC Genk of KV Oostende mag naar de derde voorronde, zij spelen woensdag om voor het derde en laatste ticket.

Ook Club Brugge kan nog opgevist worden in (de voorrondes van) de Europa League, als het de poulefase van de Champions League niet bereikt.